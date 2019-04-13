У здания бывшего ТД «Угринич» в Барнауле появился новый собственник

Новости 28.10.2020 18:20 477

Здание бывшего ТД «Угринич» на Красноармейском проспекте в Барнауле купил местный ресторатор и ритейлер Дмитрий Колотилин. Об этом пишет «Толк».

Ранее здание на проспекте Красноармейском, 33 было заколочено и использовалось бездомными. После банкротства холдинга «Изумрудная страна» оно попало в залог к Россельхозбанку, который и продал его за 46 млн рублей Колотилину. Последний владеет сетью «Диксис», а также ресторанами Hairy Lemon, «Лапша и уши», «Кинза и мята».

Он рассказал, что на первых двух этажах можно разместить торговые точки, а на трёх верхних – офисы. Он намерен сдавать площади в аренду по цене 600-1000 рублей за квадрат. Объекты своего бизнеса размещать там предприниматель не собирается.

Руководитель агентства недвижимости «Ключ-Риэлт» Константин Никитеев отметил, что здание хорошо расположено, но для сдачи в аренду или продажи требует ремонта и решения проблем с парковками, которых на весь пятиэтажный объект приходится всего три.