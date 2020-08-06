Новоселье снова откладывается. Алтайский министр рассказала о «Сказке»

Новости 28.10.2020 16:25 409

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в рамках интернет-форума рассказала, что на сроки окончания строительства театра «Сказка» повлияла пандемия. Поэтому закончить работы все же попытаются до конца года, а вот работу в новом здании будет возможно организовать только в первом квартале 21.

«Согласно контракту работы на данном объекте должны быть завершены до конца 2020 года. К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Тем не менее, строители будут пытаться сдать этот объект в срок. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию в новом здании. Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в 1 квартале 2021 года, ответила она на вопрос о об окончании строительства. .Напомним. Ранее сотрудники театра надеялись, что новоселье они смогут справить в новом здании в конце текущего года, однако в августе был признан несостоявшимся очередной тендер, из-за чего сроки в очередной раз сдвинулись.

Напомним, работы по строительству «Сказки» начались в 2018 году, достроили здание с задержкой.