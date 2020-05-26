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Достройка алтайского театра кукол «Сказка» снова затягивается

Новости
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Три компании подали жалобу в антимонопольную службу на организацию торгов по завершающему этапу строительства театра кукол в Барнауле. Из-за этого тендер был признан несостоявшимся, сообщает «Толк».

Барнаульский театр «Сказка» надеется к концу года справить новоселье (фоторепортаж)

Барнаульский театр «Сказка» надеется к концу года справить новоселье (фоторепортаж)

Новости

В УФАС обратились екатеринбургские «Урал-Контракт» и «Морис» и московская «Галактика». Представители компаний полагают, что документы составлены с нарушениями закона «О контрактной системе в сфере закупок…» № 44-ФЗ. А именно использованы ссылки на недействующие СНИПы, СанПиНы и ГОСТы, необоснованно ограничено количество участников и не установлены некоторые типовые условия контрактов.

Торги проходили 5 августа. Теперь они могут быть возобновлены только после разбирательства антимонопольщиков.

За сумму в 93 млн рублей предлагается закупить и смонтировать оборудование, обустроить интерьер фойе и зрительного зала.

Напомним, главным подрядчиком строительства «Сказки» была алтайская компания «Селф» Нодара Шонии. Работы начались в 2018 году, достроили его с задержкой.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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