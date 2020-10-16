«Без паники»: алтайский врач разъяснила, почему не нужно рваться на КТ и тесты на COVID-19

Врач-рентгенолог из Барнаула Татьяна Щегарцова несколько дней назад рассказала «Толку», почему не стоит рваться на КТ, бесконтрольно употреблять антибиотики и вызывать «скорую» при первых признаках ОРВИ. Рекомендации Щегарцовой одобрила главный терапевт-пульмонолог алтайского Минздрава Ирина Бахарева.
По мнению Татьяны Щегарцовой, обращения за плановой помощью в медучреждения по возможности следует свести к минимуму, чтобы снизить риск заражения (в больницах и стационарах он сейчас высок, как никогда) и разгрузить медиков.
«Вам не нужна «скорая помощь» и КТ, если у вас первичная невысокая температура (до 38,5 градусов), кашель, болит горло и голова, насморк, ломота и слабость. Эти признаки могут указывать на любое ОРЗ», – указала врач.
Она посоветовала готовиться лечиться дома, отметив, что любая ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно. Также, по словам медика, тактика лечения не меняется в зависимости от результатов теста или КТ, поэтому на последнюю процедуру не стоит усиленно рваться. Она добавила, что пневмония даже с обширным поражением легких не всегда тяжёлая, поэтому объем поражения легких не является показанием к госпитализации. Пневмония при ковиде – это не осложнение, а, скорее, симптом. Татьяна Щегарцова отметила, что, например, при поражении 25% лёгких вполне можно лечиться дома, а восстановятся они самостоятельно. В больницы же направляются, в основном, те, кому требуется подключение к аппарату ИВЛ. Врач также посоветовала чаще гулять на свежем воздухе и делать дыхательную гимнастику, чтобы восстановление шло быстрее.
Татьяна Щегарцова подчеркнула, что лечение ОРВИ всегда направлено не на причину (потому что такого лечения не существует), а на снятие симптомов и порекомендовала стандартный набор мер: обильное питьё, леденцы при боли в горле, больше овощей и фруктов в рационе и не сбивать температуру, если она ниже 38,5. При превышении этого порога медик посоветовала пить парацетамол. Она отметила, что лучше предпочесть монопрепараты, чтобы не употреблять сразу несколько действующих веществ и добавила, что при коронавирусе субфебрильная температура (37,1 – 38,0) может сохраняться долгое время и бояться этого не следует.
Татьяна Щегарцова заявила, что в настоящее время в мире не существует лекарства от COVID-19. Японский разрекламированный фавипиравир имеет побочные эффекты, противопоказан беременным, а его эффективность не доказана. Отдельно она коснулась вопроса применения антибиотиков. По словам медика, они предназначены для борьбы с бактериями, а при вирусах не помогают. К тому же, если употреблять их бесконтрольно, то можно вырастить суперустойчивую инфекцию, которую будет крайне тяжело побороть. По этой же причине нельзя бросать прием антибиотиков на полпути, нужно пропивать весь курс – чтобы бактерии погибали, а не становились резистентными.
«Скорую помощь» вызывать следует лишь при появлении осложнений: тяжёлая одышка, нехватка воздуха (болезненность в груди при дыхании ею не является), резкий и сильный упадок сил (человек не может встать с кровати), температура держится выше 38,5 более трех дней и плохо сбивается. При одышке Татьяна Щегарцова советует лежать на животе – так она легче переносится.
Коронавирус также может вызвать осложнение в виде цитокинового шторма – когда иммунные клетки активно бесконтрольно каскадом вырабатывают особые сигнальные молекулы. Результатом этого процесса является не только повреждение вируса, но и собственных клеток. В частности, внутреннего слоя сосудов, что ведет к возникновению тромбов. На дому это не лечится.
Никто из 30 будущих медиков не заразился коронавирусом
Читаешь эти рекомендации и думаешь,Вы уважаемые ЧТО предлагаете? А.
Очень интересно всё это читать. Но зачем уважаемые врачи нас с самой весны уговаривали, что коронавирус это довольно опасная и непредсказуемая инфекция, при которой может быть резкое ухудшение состояния. Что обязательно нужно наблюдаться у врача. Что КТ обязательно, чтобы отследить поражение легких и флюорография не выявляет ковидной пневмонии. Также прям СТРОГО следили за контактными людьми, чтобы они не дай Бог не выходили на улицу, дабы не заражать других людей. Сейчас всё поменялось с точностью до наоборот? В больницу обращаться не надо, тесты и КТ не надо, можно спокойно ходить по улицам контактным, потому что тесты то не нужны. Кроме того, сейчас эти же врачи в поликлинике сами назначают всем противовирусные и антибиотики. КАК всё это понимать нам обычным людям не врачам-рентгенологам???
не проблема полечиться дома при поражении 25% и имея назначение от врача , проблема в том, что это поражение может перерасти в 70%. А не делая КТ, человек даже не будет подозревать о пневмонии, прослушать ее не могут доктора. Не у всех температура и одышка. Опять же, при наличии пневмонии тесты делают, а без нее нет (может за 65+ и делают, остальные - орви)
и еще, тесты делают очень поздно, человек 2-3 недели болеет, потом тест. Приходит он отрицательный (все, активная фаза прошла). В статистику такие люди не попадают. Из 8 человек семьи все болеют кто с пневмонией, кто с потерей обоняния. Двоих протестировали спустя 3 недели от начала болезни. Вообщем, статистику не ухудшили...
Пост "врача в дерете" - это и есть истерия, ещё больше раскачивающая лодку. А так как размещен он не на открытом ресурсе, а на каком-то инстаграме (к которому у меня, например, доступа нет за ненадобностью), то и цель у него - срубить лайков, а не стабилизировать ситуацию профессиональными умозаключениями. "Бедные медики загибаются на работе". Ага, а чтобы вызвать врача, приходится в поликлинику идти ногами с температурой 39 и потенциальным контактом. По телефону вызвать врача не только невозможно. а они ещё и сами говорят, что звонить бесполезно. Телефон игнорируется! Никакие другие средства дистанционного вызова врача также не работают. И эта ситуация не только в Алтайском крае, поверьте. Проблема в головах, а не в "загибании на работе". Проблема в отношении и организации процесса. Проблема в людях не на своём месте.
Четыре дня не могла дозвониться до регистратуры поликлиники. У меня ХОБЛ, аспириновая астма. Температура у меня не поднимается более 40 лет. Когда попала на КТ поражение легкого было уже 50%. Я должна была ждать повышения температуры? Нет худа безһдобра: заразила сына, вот у него температура поднялась. Так что ориентируясь только на t', вы таких как я обрекаете на смерть. Потеря обоняния тоже не постоянный критерий. У меня в нормальном состоянии с обонянием проблемы. Мои дети постоянно контролируют меня из-за этого. А во время болезни обоняние настолько обострилось, что даже испугалась.
Несмотря на заключение рентгенолога всегда сам пересматриваю и оцениваю степень повреждений, т.к. за больного ответственность несу я ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ - КЛИНИЦИСТ! А рентгенолог врач, но не лечащий.
Ребята, рыба с головы гниет. Нет у нас выстроенной системы, нет контроля за происходящим, поэтому и отношение у нас пофигистическое у многих, у врачей в том числе. Не хочу плохо о всех врачах, есть врачи от Бога, с руками и головой, которые за людей и для людей. Только вот, на мой взгляд, есть особые профессии - врачи, мчс, пожарные, военные, милиция и т.п., которые в каких-то внештатных ситуациях должны с бОльшей отдачей лечить, тушить, защищать. А система наша и власть должны таким людям давать на это зеленый свет и всячески помогать, а не палки в колеса вставлять.
некоторым нужно сидеть в декрете, а не строчить писульки. рентгенолог уже лечить взялась..