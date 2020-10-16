«Без паники»: алтайский врач разъяснила, почему не нужно рваться на КТ и тесты на COVID-19

Новости 19.10.2020 13:30 207

Врач-рентгенолог из Барнаула Татьяна Щегарцова несколько дней назад рассказала «Толку», почему не стоит рваться на КТ, бесконтрольно употреблять антибиотики и вызывать «скорую» при первых признаках ОРВИ. Рекомендации Щегарцовой одобрила главный терапевт-пульмонолог алтайского Минздрава Ирина Бахарева.

Истерию нужно остановить

По мнению Татьяны Щегарцовой, обращения за плановой помощью в медучреждения по возможности следует свести к минимуму, чтобы снизить риск заражения (в больницах и стационарах он сейчас высок, как никогда) и разгрузить медиков.

«Вам не нужна «скорая помощь» и КТ, если у вас первичная невысокая температура (до 38,5 градусов), кашель, болит горло и голова, насморк, ломота и слабость. Эти признаки могут указывать на любое ОРЗ», – указала врач.

Она посоветовала готовиться лечиться дома, отметив, что любая ОРВИ в большинстве случаев проходит самостоятельно. Также, по словам медика, тактика лечения не меняется в зависимости от результатов теста или КТ, поэтому на последнюю процедуру не стоит усиленно рваться. Она добавила, что пневмония даже с обширным поражением легких не всегда тяжёлая, поэтому объем поражения легких не является показанием к госпитализации. Пневмония при ковиде – это не осложнение, а, скорее, симптом. Татьяна Щегарцова отметила, что, например, при поражении 25% лёгких вполне можно лечиться дома, а восстановятся они самостоятельно. В больницы же направляются, в основном, те, кому требуется подключение к аппарату ИВЛ. Врач также посоветовала чаще гулять на свежем воздухе и делать дыхательную гимнастику, чтобы восстановление шло быстрее.

Что употреблять, если появились признаки ОРВИ

Татьяна Щегарцова подчеркнула, что лечение ОРВИ всегда направлено не на причину (потому что такого лечения не существует), а на снятие симптомов и порекомендовала стандартный набор мер: обильное питьё, леденцы при боли в горле, больше овощей и фруктов в рационе и не сбивать температуру, если она ниже 38,5. При превышении этого порога медик посоветовала пить парацетамол. Она отметила, что лучше предпочесть монопрепараты, чтобы не употреблять сразу несколько действующих веществ и добавила, что при коронавирусе субфебрильная температура (37,1 – 38,0) может сохраняться долгое время и бояться этого не следует.

Татьяна Щегарцова заявила, что в настоящее время в мире не существует лекарства от COVID-19. Японский разрекламированный фавипиравир имеет побочные эффекты, противопоказан беременным, а его эффективность не доказана. Отдельно она коснулась вопроса применения антибиотиков. По словам медика, они предназначены для борьбы с бактериями, а при вирусах не помогают. К тому же, если употреблять их бесконтрольно, то можно вырастить суперустойчивую инфекцию, которую будет крайне тяжело побороть. По этой же причине нельзя бросать прием антибиотиков на полпути, нужно пропивать весь курс – чтобы бактерии погибали, а не становились резистентными.

Прием антибиотиков при вирусной инфекции будет только тормозить процесс выздоровления, ослаблять иммунитет, который должен бороться с вирусом. Менять антибиотик, пить второй, третий препарат смертельно опасно! Пациентов, которые так делали, впоследствии крайне трудно вылечить. Если температура нормализовалась, а через день-два снова повысилась, это может быть признаком того, что к вирусной инфекции присоединилась вторичная бактериальная. В этом случае нужно оповестить врача об ухудшении состояния для рассмотрения вопроса о назначении антибиотиков, и сдать анализ крови.

Когда пора вызывать скорую?

«Скорую помощь» вызывать следует лишь при появлении осложнений: тяжёлая одышка, нехватка воздуха (болезненность в груди при дыхании ею не является), резкий и сильный упадок сил (человек не может встать с кровати), температура держится выше 38,5 более трех дней и плохо сбивается. При одышке Татьяна Щегарцова советует лежать на животе – так она легче переносится.

Коронавирус также может вызвать осложнение в виде цитокинового шторма – когда иммунные клетки активно бесконтрольно каскадом вырабатывают особые сигнальные молекулы. Результатом этого процесса является не только повреждение вируса, но и собственных клеток. В частности, внутреннего слоя сосудов, что ведет к возникновению тромбов. На дому это не лечится.

Татьяна Щегарцова заявила, что лекарственной профилактики от ковида нет и посоветовала сократить количество контактов с людьми, соблюдать социальную дистанцию, гулять на свежем воздухе, правильно носить маски, регулярное мыть руки, проветривать помещения и питаться разнообразной здоровой пищей.