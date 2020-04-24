Кто-то должен работать. Студенты бийского медколледжа рассказали о практике в ковидном госпитале

Новости 16.10.2020 17:23 539

Весной, во время первой волны коронавируса, 30 студентов Бийского медколледжа пошли работать в ковидный госпиталь. Такой непростой практики у них никогда не было, но они получили бесценный опыт оказания помощи в экстремальных условиях.

Никто из ребят, работавших в "красной зоне" не заболел. И многие готовы снова прийти на помощь медикам - месяцы, проведенные в больнице не ослабили желание получить новый опыт и снова поработать на благо людей.Хотя это был очень непростой период.

" Узнал от старосты группы, что ведется набор в госпиталь. Подал документы, устроился. И после этого месяцами жил там безвылазно. Смена по четыре часа. Отработал, снял комбинезон, отдохнул немного – и снова. Кто-то же должен работать. Где еще наберешься такого опыта?" - рассказал "Бийскому рабочему" студент четвертого курса медколледжа Константин Табакаев.

Он и его однокурсники помогали медсестрам: ставили инъекции, осваивали фармакотерапию. Табакаев проработал в больнице четыре месяца, получил колоссальный опыт. Говорит, что еще бы остался, но нужно было выходить на учебу.

О важном опыте, который не получишь в аудитории рассказывает и другой студент - Евгений Тырышкин:

" Родные, друзья отговаривали. Но я решил: иду. Мне хотелось практики, и я ее получил. Одно дело - изучать, другое – видеть своими глазами, делать самому. Мы помогали медсестрам, медбратьям, поэтому мы получили настоящий опыт работы, а не просто смотрели со стороны."

"Это ребята, которыми мы по-настоящему гордимся. Они с апреля до середины августа оказывали помощь больным с COVID-19. Из них выйдут настоящие медицинские работники. Они пошли на передовую, по-другому и не скажешь. Пришли оттуда они, конечно, повзрослевшими. И отношение к жизни, и даже отношения друг с другом в группах у них абсолютно иное. Это сформировавшиеся личности. Они знают цену жизни", - цитирует газета заместителя директора по учебной работе Бийского медицинского колледжа Людмила Кубарева.

На днях колледж получил от фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева больше 3000 флаконов с антисептиком для преподавателей и студентов. И не только для тех, кому возможно, снова предстоит идти сражаться с ковидом, но и тех, кто просто учится и учит. В октябре все учебные заведения среднего звена и вузы Бийска получат более 30 000 флаконов.Это вторая акция фонда Прокопьева. Весной антисептик (около 100 000 флаконов) получили службы соцзащиты, работники почты и общественного транспорта, волонтеры.