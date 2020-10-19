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185 заражений и 7 смертей – натиск коронавируса в Алтайском крае не ослабевает

Новости
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В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 185 случаев заражения коронавирусом и семь смертей, пять из которых – от COVID-19. Выздоровело 123 пациента. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На 19 октября находятся в госпиталях с подтвержденным коронавирусом лежат 1 838 человек. Ещё 1 920 находятся там с диагнозом "вирусная пневмония" и 219 - по иным обстоятельствам. 1070 пациентов с вирусной пневмонией и четверо - с подтверждённым ковидом лечатся на дому. Количество тяжелобольных составляет 355 человек, 135 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на сегодня развернуто 4 346 коек, к кислороду имеют подключение 2 300, оснащены ИВЛ – 466. Количество свободных коек составляет 369. 5 239 "бессимптомников" находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Из 16 593 заболевших: 5 185 – у больных внебольничной пневмонией, 5 834 – у заболевших ОРВИ, в 5 574 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 585 070 человек, за прошедшие сутки – 4 574.
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Автор: Политсиб.ру

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