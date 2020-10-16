«14-я меня потрясла». Как алтайский губернатор оценивает здравоохранение в период пандемии

Новости 16.10.2020 13:00 2237

Виктора Томенко потрясла поликлиника, с которой он начал объезд лечебных учреждений на днях. Об этом он рассказал в большом интервью телекомпаниям. Фрагмент его опубликовал «Толк».

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«Шесть корпусов разбросаны. Рентген должен быть в отдельно стоящем здании, он и расположен в нем – в детской поликлинике. То есть сначала нужно пойти сюда в регистратуру, потом – ни дорожек, ничего – пойди туда на прием, а потом еще пойти в третье место на рентген. Будем решать, конечно, проблему. Она уже начала решаться – строится поликлиника. Но 14-я меня потрясла». – поделился он.

По словам Томенко, во время визита, он хотел понять, есть ли у руководителей понимание, что происходит, какова их оценка ситуации, какие планы есть по привлечению дополнительных сил, как уберечь тот персонал, который сегодня работает. Он отметил, что две трети персонала поликлиники на больничном. Впрочем, нехватка персонала в 14 поликлинике отмечается уже несколько лет. В данной ситуации, когда часть медиков болеет, как и остальные жители региона, дефицит медперсонала ощущается еще острее.

Особые нарекания губернатора вызвало расположение корпусов.

«А те корпуса, где ведется прием – как их так спроектировали?! Ширина коридора – вот такая (показывает ширину стола.) на первом этаже жилого дома! Не пройдешь, чтобы никого не зацепить. А все сидят с температурой, с давлением, в масках, ничего не проветривается. Тут зашел – там вышел в подъезд жилого дома. Как это так?», - возмутился он.

Кстати поликлиника №14 организована в 1990 году из филиалов 9 поликлиники. То есть в таких условиях она работает как минимум 30 лет, жалобы на организацию медицинской помощи в ней также слышатся уже давно. А вот пристальное внимание к ней оказалось приковано только сейчас – в связи с визитом Виктора Томенко. Кстати, он заметил, что ситуация в учреждении начала выправляться.

Впрочем, это наиболее показательный пример, но не единственный. Жители региона считают, что в сложившихся обстоятельствам всему виной – оптимизация. А вот губернатор считает такую постановку вопроса несерьезной.

«Оно вообще не имеет права на серьезное обсуждение. Я бы даже в рамках нашего разговора не стал бы тратить на него время. Если бы да кабы росли грибы... Очевидно, что если бы система здравоохранения края осталась бы в таком состоянии, как 10 лет назад, я даже не знаю, что бы сейчас происходило у нас на дворе», - отметил он.

Он считает, что готовности к ситуации не было ни у одной системы в мире. А разговор необходимо вести в ключе «что мы делали в текущей ситуации: что предпринимали, куда бежали, как помогали, что покупали, кого принимали на работу, кого спасали и т. д».

«Мы ежедневно этим занимались и готовы ответить за любой свой шаг, - уточнил он. Если бы мы ничего не делали, если бы не провели оптимизацию, то система здравоохранения в Алтайском крае развалилась бы еще раньше. Да, оптимизация произошла: там перераспределили потоки, там специалистов объединили, там оборудование новое купили. Но помещения-то остались, например. И они нас сегодня тянут вниз».

Напомним, на днях Виктор Томенко провел объезд части поликлиник города. Как отдельно пояснил он журналистам, фотографировать очереди. и устраивать из подхода к ним шоу, он не собирался изначально.