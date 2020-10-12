Масочный режим в общественном транспорте соблюдает менее половины жителей Алтайского края

Новости 12.10.2020 17:45 1365

Жители региона активно нарушают масочный режим – в общественном транспорте маски надевают не более 50%. А где-то и всего четверть. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 октября, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

«На минувшей неделе мы провели мониторинг в общественном транспорте. Масочный режим соблюдают от 25% до 50% пассажиров. Этого, конечно, недостаточно», - сказала она.

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И напомнила три главных правила, которые могут защитить от ковида: ношение маски в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, регулярное мытье рук.

Только если каждый будет нести ответственность за свое здоровье, получится переломить ситуацию с распространением коронавируса, заявила представитель ведомства.

По данным на 12 октября, в больницах находятся 1490 жителей региона с подтвержденным статусом «ковид+». Еще у 1540 пациентов проходит лечение в госпиталях с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 27 человек на домашнем лечении.