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Неблагополучная ситуация. Прирост коронавируса в Алтайском крае идет с коэффициентом 1,3

Новости
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Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае оценивается как неблагополучная. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала заместитель начальника алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

«Ежедневные темпы прироста составляют 1,1%. Коэффициент распространения инфекции – 1,3%», – рассказала она.

Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 662.

При этом повышение числа заболевших ведомтсво связывает с сезонным ОРВИ. 

Напомним, за минувшие выходные в Алтайском крае были зарегистрированы 323 новых случая коронавирусной инфекции и 17 смертей. Сегодня  ожидается заседание оперштаба, на котором будут приняты решения относительно письма Роспотребнадзора. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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