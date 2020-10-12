Неблагополучная ситуация. Прирост коронавируса в Алтайском крае идет с коэффициентом 1,3

Новости 12.10.2020 15:20 2287

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае оценивается как неблагополучная. Об этом на прошедшей пресс-конференции рассказала заместитель начальника алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

«Ежедневные темпы прироста составляют 1,1%. Коэффициент распространения инфекции – 1,3%», – рассказала она.

Заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 662.

При этом повышение числа заболевших ведомтсво связывает с сезонным ОРВИ.

Напомним, за минувшие выходные в Алтайском крае были зарегистрированы 323 новых случая коронавирусной инфекции и 17 смертей. Сегодня ожидается заседание оперштаба, на котором будут приняты решения относительно письма Роспотребнадзора.