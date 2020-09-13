Кочев, Шамков, Бахтин. Жители Алтайского края выбрали в депутаты АКЗС трех единороссов

Новости 14.09.2020 6:23 677

Жители Алтайского края выбрали трех новых депутатов краевого парламента. По подсчетам на 6 утра ими стали единороссы Максим Кочев, Артем Шамков и Григорий Бахтин.

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Так, бизнесмен Максим Кочев набрал на одномандатном округе № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) более половины голосов. Как распределились итоги:

Максим Кочев («Единая Россия») - 58,7% голосов (9335 человек).

голосов (9335 человек). Татьяна Медведева (КПРФ) - 14,54% (2311).

Елена Афанасьева («Справедливая Россия») - 13,93% (2215).

Людмила Цивилева (ЛДПР) - 9,19 (1461).

Дмитрий Толмачев («Демократическая партия России») - 3,58 (569).

Бизнесмен Артем Шамков набрал на округе № 26 (Октябрьский район Барнаула) 57,21% голосов. А вот общая раскладка:

Артем Шамков («Единая Россия») - 57,21% (2484 человек).

(«Единая Россия») - (2484 человек). Антон Арцибашев (КПРФ) - 15,13% (567).

Александр Гончаренко («Яблоко») - 12,74% (553).

Александр Мокров (ЛДПР) - 8,29% (360).

Сергей Аргузов («Партия прогресса») - 2,49% (108).

Дмитрий Трегуб (самовыдвижение) - 2,21% (96).

И на округе № 31 (часть Бийска):

Григорий Бахтин («Единая Россия») - 55,66% голосов (3596 человек).

голосов (3596 человек). Елена Речкова («Справедливая Россия») - 22,19% (1434).

Евгений Хорошилов (КПРФ) - 17,58% (1136).

Илья Соколов («Партия за справедливость!») - 1,84% (119).

Напомним, довыборы в АКЗС прошли 13 сентября 2020 года (и досрочно со 2 по 12 сентября). В списках избирателей были только чуть более 292 тысяч человек (жители указанных территорий). Кроме того, на разных территориях края в этот день выбирали 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел.