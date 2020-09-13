Сергей Аргузов («Партия прогресса») - 2,49% (108).
Дмитрий Трегуб (самовыдвижение) - 2,21% (96).
И на округе № 31 (часть Бийска):
Григорий Бахтин («Единая Россия») - 55,66% голосов (3596 человек).
Елена Речкова («Справедливая Россия») - 22,19% (1434).
Евгений Хорошилов (КПРФ) - 17,58% (1136).
Илья Соколов («Партия за справедливость!») - 1,84% (119).
Напомним, довыборы в АКЗС прошли 13 сентября 2020 года (и досрочно со 2 по 12 сентября). В списках избирателей были только чуть более 292 тысяч человек (жители указанных территорий). Кроме того, на разных территориях края в этот день выбирали 371 депутата муниципального уровня, 28 глав сел.
Барнаулу и Бийску плевать на то кто там избирается. Явка ноль. Недоверие и к выборам, власти, решениям, кандидатам и социальная напряженность растут.