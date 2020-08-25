Нет борьбы за результат. Будет ли на выборах в АКЗС реальная конкуренция и какую ждать явку

Аналитика 27.08.2020 9:03 862

Довыборы в парламент Алтайского края, которые пройдут 13 сентября, слишком мелкие для реальной борьбы. Они дадут депутатский статус всего трем персонам и только на год. А потому сама кампания проходит довольно спокойно, если не сказать вяло. И не о чем было бы писать, если бы все-таки один момент - примерка нескольких политических «обновок».

Борьба за легитимность

«Видно, что у большинства кандидатов даже нет предвыборных штабов. И дело здесь не только в деньгах, а в принципе в желании бороться за результат. Наблюдая со стороны за участниками процесса, можно уже сейчас сделать вывод, кто из них работает на округах, а кто закончил работу после процедуры регистрации», - сказал в беседе с корреспондентом «Политсибру» алтайский политтехнолог Антон Понкрашев.

Работу после регистрации, судя по всему, закончили представители малых партий (по совпадению все они – студенты вузов), которые вообще непонятно как собрали по 1,8 тысячи подписей избирателей в свою поддержку.

Да все понятно, им помогли власти, говорит политтехнолог Константин Лукин. Это сделано, чтобы показать: пройти этот фильтр реально.

«То, что малоизвестные кандидаты от малоизвестных партий смогли собрать подписи, выглядит спорно только для журналистов и политологов. А для людей - вполне себе легитимно. В бюллетенях будет много фамилий - чем не конкурентные выборы», - пояснил он.

Вредная многодневка

Как рассказала «Политсибру» секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Анна Коваленко, выборы проходят ровно. Никто не мешает кандидатам от партии проводить предвыборную агитацию. Но есть одно больше «но» в организации процесса, которое СР не поддерживает, – многодневное голосование. Напомним, на выборах в АКЗС можно прийти на участок не только в воскресенье, 13 сентября, но и в любой день со 2 по 12 сентября.

«Во время пандемии такая форма, безусловно, возможна. Но она размывает сам день голосования и требует от партий и кандидатов больших организационных и кадровых ресурсов», - пояснила Коваленко.

Глава алтайской ЛДПР Максим Крайн возглавляет избирательный штаб и сам активно колесит по краю в рамках не только кампании в АКЗС, но и муниципальных выборов. И он тоже озабочен многодневным голосованием.

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«Мы будем призывать население голосовать именно 13 сентября и заранее приходить на участки, чтобы проверить себя в списках избирателей, потому что не исключаем приводов и других «черных» технологий», - сказал он.

В алтайской политике Крайн – новичок (приехал в регион и возглавил реготделение в январе 2020 года). Но имеет предвыборный опыт в Крыму и Тыве. Говорит, что на Алтае все то же, что и в целом по стране: людям выборы не интересны, они считают, что их голоса ничего не решают.

Он ждет мощного административного ресурса и довольно высокой явки - в пределах 40%.

Между тем, у досрочки есть еще одна задача. Это своеобразная репетиция уже принятого в законе трехдневного голосования, которое еще требует технического «допиливания». Еще одна уже не первая репетиция, но без ура-конституационных условий будет для выездного голосования.

Кстати, по словам Лукина, все идет к отмене дня тишины, который, впрочем, себя давно изжил.

Округ № 12

Если говорить в разрезе округов, то на самом сложном, сельском (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы) – все проходит относительно спокойно.

«В 2016 году, когда были большие выборы, Валерий Гуминский набрал на нём чуть более 34%. Поэтому Максиму Кочеву от ЕР придется постараться, чтобы хотя бы повторить результат своего предшественника», - отмечает Понкрашев.

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Максим Кочев – фаворит гонки (как и остальные два единоросса). На прошлых больших выборах в АКЗС четыре года назад он был первым в региональной группе по этому округу, но в парламент все-таки не прошел.

В распоряжении «Политсибру» есть данные социологического опроса* избирателей. Явка на этом округе ожидается в пределах 24% (традиционно в селах она выше, чем в городах). Кочев может набрать около 40%, кандидат от ЛДПР Цивилева – 33%, эсерка Афанасьева – 13%, коммунистка Медведева – 12% и представитель «Демократической партии России» Толмачев – 2%.

Хотя есть мнение, что Афанасьева (которая в 2016 году показала на этом округе очень неплохой результат - 20,5%) вполне могла бы побороться за второй результат и сейчас. У коммунистов тогда было более 21%, у ЛДПР – 16,5%.

Округ № 26

Здесь больше всего реальных (в плане предвыборной агитации) кандидатов. Сказывается городская (и даже столичная) привязка.

«Для представителей партии власти городской округ сам по себе тяжелее. Но Артем Шамков неплохо работает. Листовки, агитационная газета, сеть агитаторов. То есть заявка на победу очень серьезная», - уверен Антон Понкрашев.

У Шамкова, кстати, есть отдельный приезжий политтехнолог. Для молодого кандидата (ему всего 30 лет) – это первый опыт участия в выборах, но за его спиной серьезная финансовая (он – гендиректор барнаульского завода АТИ) и политическая (его отец – бывший сенатор, а ныне глава Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков) поддержка.

Два главных оппонента для кандидата от партии власти – коммунист Антон Арцибашев и «яблочник» Александр Гончаренко.

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Оба ведут агитационную работу. Главный тезис в кампании Арцибашева – власть мешает проводить широкую предвыборную кампанию. Понкрашев уверен, что это не добавит ему много голосов, но бренд КПРФ, безусловно, будет работать на него.

Гончаренко выпустил листовки и агитационные материалы в партийной газете, встречается с избирателями. Говорит, что в целом никаких препятствий ему никто не чинит. Единственное, что были вопросы по размещению бесплатных роликов. Но в итоге их все-таки пустили в эфир.

Политик, как и предыдущие спикеры, критикует многодневную досрочку. Считает, что вкупе со скромной информационной кампанией это сыграет против оппозиционных кандидатов.

Кстати, в 2016 году на этом округе кандидат от партии «Яблоко» (это был Сергей Безбородов) набрал самое скромное количество голосов – 8,3%.

Явка по этому округу ожидается* в пределах 15%. Вот как предварительно распределились голоса в рамках проведенного соцопроса: единоросс Шамков – 42%, коммунист Арцибашев – 27%, либерал-демократ Мокров – 16%, «яблочник» Гончаренко – 6%, представитель «Партии прогресса» Аргузов – 5% и самовыдвиженец Трегуб – 4%.

Округ № 31

Бийский округ, по словам Константина Лукина, единственный, где есть реальная конкуренция.

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За победу явно борется представитель «Справедливой России» Елена Речкова. У нее большой и активный штаб, который распространяет листовки, видео- и аудиоролики, а сама кандидат – встречается с избирателями. И есть деньги на кампанию, что всегда очень важно. Она и сама бизнесмен, и ее супруг тоже занимается предпринимательством в коммунальной сфере.

Речкова явно пытается придать выборам скандальности, заявляя о применении административного ресурса в пользу некоторых кандидатов.

В 2016 году кандидат-одномандатник от СР набрал на округе почти 21% (и это был второй результат). Елена Речкова вполне могла бы побороться за второе место и сейчас.

Впрочем, фаворит гонки – кандидат от «Единой России» Григорий Бахтин, судя по всему, настолько уверен в своей победе, что даже не побоялся использовать имидж партии (выпустил листовки с медведем). Хотя для Бахтина – это первый опыт участия в выборах.

На этом округе ожидается* явка в 18% (опять же используем данные соцопроса), и вот такой расклад: единоросс Бахтин – 38%, эсерка Речкова – 32%, коммунист Хорошилов – 27% и представитель «Партии за справедливость!» Соколов – 3%.

Также 13 сентября в Алтайском крае будут избраны 371 депутат муниципального уровня, 28 глав сел. Проголосовать смогут более 300 тысяч избирателей.

Кандидаты по округу № 12:

Татьяна Медведева, 40 лет, КПРФ, главный бухгалтер кредитного потребительского кооператива «Рассвет» в Краснощековском районе

Максим Кочев, 38 лет, «Единая Россия», председатель потребкооператива «ЧарышАгроПродукт», депутат Чарышского Совета депутатов

Людмила Цивилева, 46 лет, ЛДПР, преподаватель в алтайской Академии гостеприимства в Барнауле

Дмитрий Толмачев, 21 год, «Демократическая партия России», студент АлтГТУ

Елена Афанасьева, 52 года, «Справедливая Россия», учитель обществознания в барнаульской школе № 53

Кандидаты по округу № 26:

Антон Арцибашев, 31 год, КПРФ, секретарь крайкома партии по работе с молодежью, первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ

Александр Гончаренко, 59 лет, «Яблоко», глава регионального отделения партии, председатель краевая общественной организации «Защита и поддержка гражданских прав и инициатив»

Артем Шамков, 30 лет, «Единая Россия», гендиректор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»

Александр Мокров, 41 год, ЛДПР, охранник в ООО «Частное охранное предприятие «Унита»

Сергей Аргузов, 21 год, «Партия прогресса», студент АлтГТУ

Дмитрий Трегуб, 21 год, самовыдвижение, студент АГУ

Кандидаты по округу № 31:

Евгений Хорошилов, 32 года, КПРФ, техник по наладке и испытаниям систем вентиляции и кондиционирования в ООО «СВ-Стандарт»

Григорий Бахтин, 45 лет, «Единая Россия», гендиректор ООО «Специалист»

Илья Соколов, 21 год, «Партия за справедливость!», временно неработающий

Елена Речкова, 34 года, «Справедливая Россия», директор ООО «Технолифт», депутат Думы Бийска

* Опрос проведен ООО «Центр политического консалтинга» по своему собственному заказу 17-20 августа на территории Барнаула, Бийска, Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов по телефону. Участие в опросе приняли 250 человек. Респондентам задавали два вопроса: «Пойдете ли вы на дополнительные выборы депутата АКЗС 13 сентября 2020 года?» и «За кого из кандидатов вы будете голосовать?». Статистическая оценка возможной погрешности 4%.