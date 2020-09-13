Почти 20%. Какой была явка на выборах в Алтайском крае за два часа до закрытия участков

Новости 13.09.2020 20:39 708

19,85% или 59,2 тысячи человек - такой была явка на участки для голосования 13 сентября в Алтайском крае по данным на 18 часов, передает региональная избирательная комиссия.

Масочный режим. Фоторепортаж с выборов депутата АКЗС в Барнауле Новости 13.09.2020 19:03

На выборах депутатов АКЗС проголосовало 15,35% избирателей. В Славгороде, где сегодня выбирают городское собрание, явка едва превысила 21%, а ЗАТО Сибирский - 31%.

Как ранее сообщал "Политсибру", на 10 утра 13 сентября явка составила 11,05% (32 969 человек), на 12 часов - 14,06% (41941 человек), на 15 часов - 17,14% (51157 человек). Все эти проценты с учетом досрочного голосования, которое проходило в регионе со 2 по 12 сентября включительно.

Напомним, в это воскресенье в нескольких городах и селах края выбирают трех депутатов АКЗС, 371 депутата местного уровня и 28 глав сел.