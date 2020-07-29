«Вопиющий случай». Что говорят о смертельной драке в Барнауле губернатор, федерация бокса и две стороны конфликта

Мнения 29.07.2020 10:33 1715

Массовая драка в районе Старого базара Барнаула ночью 26 июля, в которой погиб 40-летний Павел Рохлов, вызвала широкий общественный резонанс. Первой свою версию происходящего рассказала вдова Светлана Рохлова. Затем в соцсетях появилась и позиция чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной которая в этот вечер была с боксером Михаилом Старцевым, нанесшим смертельный удар. Федерация бокса уже заявила, что спортсмен не является ее членом, а губернатор Алтайского края Виктор Томенко, что держит вопрос на контроле. Происшествие активно обсуждают в интернете, СМИ (уже даже федерального уровня). Коротко обо всех высказанных позициях, читайте в обзоре «Политсибру».

Глава региона

Виктор Томенко прокомментировал драку на своей странице в Instagram. Он написал, что правоохранительные органы доложили ему о ситуации и теперь губернатор следит за ходом расследования.

"Погиб человек, семья в один момент осталась без мужа и отца. Это просто вопиющий случай. Недопустимая жестокость. Преступление получило серьёзный общественный резонанс (…) Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать!" – написал он.

Томенко выразил соболезнования семье погибшего.

Вдова погибшего

Супруга Павла Рохлова Светлана уверяет, что ее муж ввязался в драку, пытаясь защитить инвалида. В этот вечер они отмечали день рождения сестры.

«Возле кафе появились трое людей: титулованный боксер Михаил Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и с ними третья женщина. И они в пьяном угаре стали докапываться до инвалида, отобрали его трость и стали ею его избивать», - рассказала она.

По словам Светланы, муж просто хотел разнять потасовку, но был «сражен единственным ударом, который стал смертельным». Говорит, что бил его Михаил Старцев. Его спутницы, среди которых была и Лилия Ворогушина, тоже нападали на Рохловых. Якобы она повалила Светлану на землю и стала пинать в живот и по голове. Вдова погибшего опасается, что дело могут замять, поскольку та сторона подключает «хорошие связи».

«Его в любом случае ждет наказание! В любом! Услышите меня и моего ребенка 6-ти летнего», – написала в Instagram Светлана Рохлова.

Спутница Старцева

Чуть позже свою версию произошедшего в соцсетях опубликовала и Лилия Ворогушина. Она принесла соболезнования семье погибшего и не отрицает, что именно ее спутник нанес Павлу Рохлову смертельный удар.

Ворогушина говорит, что она ее подруга и Михаил Старцев подъехали на улицу Мало-Тобольскую к летнему кафе на машине. Были трезвыми. Проходивший мимо изрядно пьяный мужчина, тот самый инвалид, стал им словесно угрожать, держа в руках предмет, похожий на биту.

«Кричал, что «сейчас я вас всех убью». Михаил обернулся в его сторону, но мужчина уже приблизился и в этот момент первым нанес удар указанным предметом по моей подруге (…). Михаил подошел к нему ближе, отбил биту и повалил его на асфальт», - написала она.

Затем к ним подошло «несколько пьяных людей» («качались из стороны в сторону», «координация движений была нарушена»), Павел разнял Михаила и мужчину. Началась потасовка. И, по словам Ворогушиной, первой удар нанесла супруга погибшего, потом и сам Павел «нанес (ей) удар в область лица».

«Михаил, видимо, пытаясь защитить меня и предотвратить дальнейшие в мой адрес нанес один удар Павлу, от которого он упал и в дальнейшем погиб», - добавила она.

Между тем на видео есть момент, когда именно Лилия бьет Светлану ногами по животу. Спортсменка уверяет, что профессиональных приемов в драке не применяла.

Ворогушина также утверждает, что супруга уже на тот момент лежавшего на земле мужчины пыталась задавить их, управляя своим BMW.

Федерация бокса

Также в Instagram свое мнение по этой истории выразили и в Федерации бокса Алтайского края.

«Этот вопрос в настоящее время решают компетентные органы. Далее – дело за правосудием. Хотим лишь отметить, что люди, принимающие участие в драке, не являются членами Федерации бокса Алтайского края. Один из участников инцидента действительно занимался боксом на протяжении пяти лет, имеет первый взрослый разряд, но с начала 2000 годов он официально не имеет к нему никакого отношения», - сообщили в федерации.

Там попросили не судить в целом о виде спорта по поступку одного человека. Спортсмены не поддерживают такое поведение и выступают за мирное разрешение любых конфликтов.

Следственный комитет

В силовом ведомстве сообщили о заключении Михаила Старцева под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По данным следствия, в ночь на 27 июля 2020 года возле одного из развлекательных заведений города Барнаула произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина», - сказано в релизе СК.

В комментариях в соцсетях можно и тех, кто поддерживает Рохлова, и тех, кто за Старцева. Но последних все-таки меньше.