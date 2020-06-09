Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России»

Новости 09.06.2020 15:20 1246

Предприниматели, студенты, бюджетники и журналист – "Единая Россия" рассказала, кто будет участвовать в предварительном партийном голосовании. Победитель в каждом из трех округов пойдет на довыборы в краевой парламент от партии. И уже можно предположить, кто станет депутатом.

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Итак, по одномандатному округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) в праймериз будут участвовать ведущий специалист по мобилизационной работе ГО и ЧС Администрации Краснощековского района Александр Вишняков, редактор газеты "Патриот Алтая" Курьинского района Надежда Овсянникова, студент АГТУ Михаил Радченко, предприниматель Максим Кочев. Этот мандат стал свободным в марте 2020 года после того, как бизнесмен-золотодобытчик Валерий Гуминский добровольно сдал депутатские корочки из-за переезда в другой регион. Предполагаем, что именно Кочев станет победителем праймериз (не студент же).

На округ № 26 (Октябрьский район Барнаула) заявились главный специалист аппарата Барнаульской городской Думы Николай Савинский, студентка Алтайского педуниверситета Кристина Дубовицкая и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артём Шамков. Очень вероятно, что именно Шамков (сын экс-сенатора Юрия Шамкова) и праймериз победит, и сами выборы. Этот мандат до февраля 2020 принадлежал Андрею Волкову. Его осудили на реальный срок за присвоении денег жильцов домов (пять лет в колонии общего режима).

И на округ № 31 (часть Бийска) – предприниматель Григорий Бахтин и студентка АГТУ Ксения Гольцман. И здесь, вероятнее всего, победит именно бизнесмен. Это место стало свободным в феврале 2020 года после вступления в силу приговора Ирине Тепловой. Ее осудили условно за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ "Алтай".

По данным на 9 июня поступило 9 заявок. Принимать их будут еще день – до 10 июня включительно. Итоги праймериз будут к 21 июня. Голосовать за кандидатов будут только члены партии.

Дополнительные выборы пройдут, скорее всего, 13 сентября (АКЗС назначит выборы через два дня. Участвовать в них планируют также КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко".