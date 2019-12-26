Будут ли проводить довыборы в АКЗС при угрозе роспуска Госдумы?

Новости 11.03.2020 8:30 677

После снятия полномочий с осужденных депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Ирины Тепловой и Андрея Волкова, встал вопрос о назначении дополнительных выборов в региональный парламент.

Отметим, что оба исключенных депутата были избраны от одномандатных округов, что исключает возможность их замены на однопартийцев, как в случае с «депутатами-списочниками». Волков избирался от «Единой России» по 26 избирательному округу в Барнауле, Теплова — по 31 округу в Бийске.

Позиция партий

Следует сообщить, что «Единая Россия» в Алтайском крае уже объявила старт предварительного голосования. Как пояснили «Политсибру» в партии, на сегодняшний день открыт сбор заявок от кандидатов. Однако пока их нет.

«Также у нас есть кадровый резерв. Работа с потенциальными кандидатами идет. Однако, важно понимать, что кандидатом от партии станет победитель предварительного голосования», - пояснили источники.

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Что касается коммунистов, то источники в партии сообщили «Политсибру», что выдвигать своего кандидата партия будет точно.

«Сейчас обсуждения проходят на уровне кадровой комиссии, после чего состоится обсуждение в бюро краевого комитета», - сказал источник из КПРФ.

Имена потенциальных выдвиженцев в партии озвучивать не стали. Примеру коммунистов последовали и в ЛДПР. Источник «Политсибру» в партии отметил, что конкретные кандидаты уже есть, но их фамилии обнародуют после конференции, на которой их официально изберут в качестве кандидатов. Сама конференция регионального ЛДПР состоится в июне текущего года.

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В реготделении «Справедливой России» дали понять, что в выборах участвовать тоже будут. Кандидаты также станут известны «после официального выдвижения». Оно запланировано на май или начало июня.

Кстати, о желании баллотироваться в АКЗС заявил экс-кандидат в губернаторы Алтайского края, мэры Барнаула и депутаты Барнаульской гордумы Андрей Крылов. Однако он пояснил изданию, что примет решение только если будет уверен в легитимности процедуры голосования.

Вопрос по дате и возможный исход

Дополнительные выборы, скорее всего, пройдут в сентябре в Единый день голосования. Сами же полноценные выборы в АКЗС восьмого созыва намечены на осень 2021 года. Однако не стоит списывать со счетов фактор неожиданности. Не исключено, что парламент Алтайского края решит пойти по вероятному пути Госдумы, то есть уйти в отставку и назначить полноценные досрочные выборы всего состава представительного органа власти. Не исключено, что решение примут в рамках внеочередной сессии АКЗС, которую назначили за несколько дней до ее проведения. Однако, этот сценарий после заседания Госдумы 10 марта стал менее вероятным.

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Напомним, последние довыборы в краевой парламент прошли 8 сентября 2019 года. Их назначили в связи с уходом из жизни депутата Александра Гукова. По итогам довыборов в АКЗС прошел единоросс Владимир Репкин.