Экс-управделами Администрации Алтайского края осудили на три года колонии

Новости 24.03.2020 7:30 418

Бывший Управляющий делами Администрации Алтайского края Алексей Белобородов признан виновным в получении взятки более 3,6 млн рублей растрате имущества в 32 млн рублей. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере 4 миллионов рублей, запрета занимать государственную должность сроком на 6 лет.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году Белобородов обратился к своему знакомому директору ООО СК «РемСтрой» Фоканову с предложением оказать услугу по выбору его компании в качестве единственного подрядчика выполнения работ на объектах, подведомственных Управлению делами Администрации края. В нарушение всех норм действующего законодательства и в обход конкурсных процедур, с Обществом были заключены государственные контракты, гражданско-правовые договоры и соглашения на выполнения работ по реконструкции, ремонту и строительству зданий и объектов. За данную услугу с 2013 по 2016 год Белобородов получил от директора строительной компании взятку в виде безвозмездного строительства, ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости и необходимых для этого строительных материалов на общую сумму более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

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Кроме того, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора строительной компании похитил путем растраты денежные средства на общую сумму более 32 миллионов рублей за работы по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий, подведомственных Управлению делами Администрации края, которые на самом деле не проводились, либо проводились по завышенной стоимости. Преступления были выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, сообщает Следком региона.