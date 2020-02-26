Сколько заявок на конкурс «Лидеры России. Политика» подали из Алтайского края?

Новости 04.03.2020 17:20 250

Новый проект «Лидеры России. Политика» был организован администрацией президента. По состоянию на 28 февраля заявки подали около 15 тысяч человек. Около 11% заявок поступили из Сибирского федерального округа. Об этом «Политсибру» рассказала политтехнолог Татьяна Косачева.

По ее словам, конкурс будет проходить по формату «Лидеров России», то есть будет тестирование, но при этом особое значение уделяется подготовке видеоролика, позиционирования себя как политического деятеля.

«Из Алтайского края заявки подали несколько десятков кандидатов. Для 70-80 финалистов будет организовано специальное обучение, в котором они смогут получить новые знания и попасть в кадровый резерв, а также использовать полученные навыки для участия в выборах в различные органы власти в пределах, как своего региона, так и в федеральном масштабе», - рассказала она.

Косачева также рассказала про реакцию первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который отмечал, что не ожидал такого количества заявок. Он признался, что организаторы ожидали около 5 тысяч претендентов, поэтому были приятно удивлены. Заявки принимаются до 16 марта.

Отметим, что в проекте смогут участвовать граждане от 21 года до 55 лет. Для победителей конкурса будет создана программа обучения. Это будет специальный поток, где обучение будет проходить по типу подготовки высшего управленческого резерва ВШГУ, но с отличиями, которые связаны со спецификой работы в органах законодательной власти.

На этом потоке будет работать 12 наставников, которые выберут себе группы по 6-8 человек.