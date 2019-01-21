Кириенко: новый конкурс «Лидеры России. Политика» поможет отобрать профессиональных управленцев

Новости 26.02.2020 16:55 256

В России запустили конкурс "Лидеры России. Политика". Он станет отдельным направлением в проекте "Лидеры России", которое связано с общественно-политической деятельностью, сообщает ТАСС.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что заявки для участия в конкурсе можно будет подавать с 25 февраля. В проекте смогут участвовать граждане от 21 года до 55 лет. Он отметил, что конкурс "Лидеры России" в первую очередь ориентирован на поиск талантливых управленцев, которые могут работать в органах исполнительной власти.

"Но с точки зрения государства, с точки зрения задач развития уровень квалификации людей, которые занимаются законодательной деятельностью и работают в представительных органах власти, не менее важен", - подчеркнул Кириенко.

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По его словам, заявки на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика" могут подать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, хотят работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, которые хотят стать членами Совета Федерации".

Кириенко рассказал, что для победителей конкурса будет создана программа обучения. Это будет специальный поток, в который будет набрано 70-80 человек, где обучение будет проходить по типу подготовки высшего управленческого резерва ВШГУ, но с отличиями, которые связаны со спецификой работы в органах законодательной власти.

На этом потоке будет работать 12 наставников, которые выберут себе группы по 6-8 человек. "Это немножко похоже на то, как проходит работа в творческих вузах, когда опытный наставник набирает себе курс, который ведет", - уточнил Кириенко, отметив, что среди наставников есть представители всех парламентских партий.

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Регистрация для участия в конкурсе будет проходить с 25 февраля по 16 марта. Подать заявку можно будет только через сайт госуслуг. После регистрации начнется дистанционный этап, который пройдет в марте-апреле. За ним последуют очные полуфиналы. Финал запланирован на май, а затем пройдет обучение для победителей.