Депутаты АКЗС сократят свои компенсации, но добавят помощников

Новости 20.02.2020 10:25 193

На очередной сессии краевого парламента, которая пройдет 27 февраля, депутаты АКЗС намерены принять проект постановления, который подразумевает сокращение компенсационных выплат в пользу возможности расширения штата помощников.

Как объяснил «Политсибру» председатель правового комитета регионального парламента Андрей Осипов, пересмотр порядка не приведет к дополнительным расходам.

«Сокращение компенсаций, взамен на право иметь до трех помощников работающих по трудовому договору предусмотрено в рамках ранее принятого бюджета. Новых средств из бюджета на это выделяться не будет», - отметил парламентарий.

Осипов добавил, что в основу проекта постановления был взят опыт Новосибирской области, где региональные депутаты могут иметь до пяти помощников. Это объясняется иными масштабами имеющихся средств.

Что касается депутатов АКЗС, то за первый квартал расчет с ними будет осуществляться по старым правилам. Депутаты будут иметь право на получение компенсации за проезд в место проведение заседаний постоянного комитета, комиссии, постоянного депутатского объединения, а также сессий парламента края. Депутаты Заксобрания, проживающие в других районах края могут рассчитывать на одноместный гостиничный номер эконом-класса.