Парламентарии будут уведомлять АКЗС о своем управлении некоммерческими структурами

Новости 19.02.2020 18:30 60

Депутатам краевого парламента могут разрешить занимать госдолжности в случае их участия в управлении некоммерческими организациями. Но только если оно проходит на безвозмездной основе. Вопрос планируется рассмотреть на сессии АКЗС, которая пройдет 27 февраля.

В рамках нового законодательства планируется четко регламентировать порядок уведомления представительного органа теми депутатами, кто занимает госдолжность.

Народный избранник не обязан уведомлять только в случае своего участия в управлении политпартией, органом профсоюза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости и т.д.

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Также в постановлении отмечается, что участие депутата, имеющего государственную должность в АКЗС, в управлении некоммерческой организацией на безвозмездной основе не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

Отметим, что ранее на федеральном уровне были приняты поправки, которые ограничивали право депутатов участвовать в управлении коммерческой организацией. Причем запрет касался касался не только тех народных избранников, которые работают на постоянной основе, но и те, кто не получает зарплату. Отметим, что буквальное толкование закона могло бы привести к сложению полномочий ряда народных избранников. Однако оперативно исправленная Госдумой статья ФЗ исключила такой вариант.