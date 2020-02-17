Три человека скончались в алтайской туббольнице, не имеющей лицензии

Новости 17.02.2020 12:35 2871

За первые две недели, 1 и 13 февраля, в Лебяженской туберкулезной больнице скончались два человека. Всего за текущий год было зафиксировано три смерти. Об этом сообщил бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин.

Он обращает внимание на отсутствие у медучреждения лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии.

«В 2019 году, да и в предыдущие годы, смертность в туббольнице всегда имела место быть и не ограничивалась одним десятком. Росздравнадзор, если бы провел объективную проверку, то просто обязан был передать материалы проверки по подследственности в ГУ МВД России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 235 или по ч. 3 ст. 238 УК РФ», - говорит Шуленин.

Общественник поднимает вопрос, о том, как трактовать работу медицинской организации без лицензии. Считать это нарушением или преступлением. Он напоминает, как Минздрав региона опровергал его слова об отсутствии лицензии у больницы, но обращает внимание, что разрешение там есть только на работу главврача и проведение предрейсовых, послерейсовых медосмотров и экспертизу временной трудоспособности.

Предупреждать надо: Минздрав рассказал, почему рубцовчан не пустили в туберкулезную больницу Новости 25.11.2019 7:10 Обращений для согласования визита не поступало, утверждают краевые чиновники 4458

"Лебяженская туббольница как работала, так и продолжает работать без лицензии на оказание специализированной стационарной помощи по фтизиатрии. Лицензии не было никогда... Сейчас Росздравнадзор через суд пытается привлечь к ответственности юрлицо по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ и оштрафовать на 170 000 рублей. У каждого нарушения и преступления есть свои «герои» - чиновники с должностями и фамилиями, но не абстрактное юридическое лицо. В Минздраве - заместители министра, курирующие фтизиатрическую службу и вопросы лицензирования подведомственных организаций. В Лебяженской туберкулезной больнице — это главный врач, годами не занимавшийся вопросами лицензирования. Чиновники Минздрава и туббольницы безнаказанно нарушали федеральные законы и постановления федерального правительства", - пишет общественник.

Вместе с тем, Сергей Шуленин призывает не забывать и про Рубцовский тубдиспансер, который также не имеет соответствующую лицензию.

Получить оперативный комментарий на данный счет в краевом Минздраве не удалось.