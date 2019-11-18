Предупреждать надо: Минздрав рассказал, почему рубцовчан не пустили в туберкулезную больницу

Новости 25.11.2019 7:10 169

Рубцовские коммунисты приняли решение провести митинг против оптимизации медучреждений. Поводом для такого решения стало возможное закрытие круглосуточного стационара городской туббольницы. Вероятно, пациенты временно будут переведены в Лебяжинскую туберкулезную больницу.

Между тем идея организовать акцию протеста родилась после того, как рабочую группу, составленную из депутатов Рубцовского горсовета и чиновников мэрии, не пустили на территорию Лебяжинской больницы. Напомним, она располагается в Егорьевском районе, примерно в 50 км от Рубцовска. Сами работники медучреждения ссылались на то, что приказ не пускать посторонних они получили от краевого Минздрава.

Позже министерство представило свою версию событий. В частности упор делается на то, что туберкулезная больница – это режимное учреждение. При посещении посторонних все пациенты должны быть заранее оповещены. В данном случае этого не произошло.

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Как указывает Минздрав, этими правилами руководствовались сотрудники Лебяжинской туберкулезной больницы, не пропустив депутатов Рубцовского горсовета и представителей администрации города.

Обращений в минздрав для согласования визита не поступало, соответственно и распоряжений не пускать представителей от законодательной власти и администрации не было. «В министерстве готовы организовать выезд в медицинскую организацию с соблюдением вышеуказанных мер», - утверждают в Минздраве.

Интересно, что ровно год назад, когда еще не шла речь об оптимизации Рубцовского противотуберкулезного диспансера, в Лебяжинской туберкулезной больнице побывал большой «десант» из АКЗС. Здесь прошло выездное расширенное заседание комитета по здравоохранению и науке. Минздрав в этой связи не преминул заметить, что были «учтены все меры по безопасности участников и соблюдены права пациентов на защиту сведений, составляющих врачебную тайну».

Тем временем краевые чиновники совместно с Роспотребнадзором прорабатывают различные варианты по размещению Рубцовского противотуберкулезного диспансера. Не лишним будет напомнить, что помещения, в которых он располагается, признаны аварийными.

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Специалисты рассматривают как сценарий с переездом лечебного учреждения в другое здание в черте города, так и возможное изменение условий оказания медпомощи на прежней площадке.

Но при этом избежать временного перевода больных с определенными формами туберкулеза в Лебяжинскую туберкулезную больницу не получится. Правда, стоит понимать, что далеко не все пациенты согласятся ездить на лечение за 50 км от города, тем более что медицинского транспорта для этих целей сейчас нет.

26 ноября запланирован выезд специалистов министерства здравоохранения, а также главного фтизиатра региона, по итогам которого будет принято окончательное решение. Одной из главных проблем на сегодняшний день является вопрос с лицензированием деятельности городской и Лебяженской больниц. Не исключено, что на текущей неделе визит в Рубцовск нанесут и представители Росздравнадзора.