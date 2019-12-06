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«Лицензия есть, да не того калибра»: общественник поспорил с Минздравом о Рубцовском тубдиспансере

Новости
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Бывший главврач Егорьевской ЦРБ Сергей Шуленин не удовлетворен ответом Минздрава Алтайского края по поводу ситуации с закрытием Рубцовского противотуберкулезного диспансера. Свое мнение он озвучил для «Политсибру».

В конце прошлого года депутат АКЗС Вероника Лапина забила тревогу после появившейся информации о закрытии Рубцовского тубдиспансера. В Минздраве позже эти сведения опровергли, заявив, что речь идет только о временном закрытии, пока решается вопрос с новым помещением. Тем временем большинство пациентов были выписаны из стационара и еще двоих перевели в Лебяжинскую больницу, которая находится в 48 км от Рубцовска.

На запрос общественника Шуленина по поводу Лебяжинской туббольницы было сказано, что стационар в селе Лебяжье имеет лицензию на оказание медицинских услуг.

«В течение 2020 года там будут проведены работы для приведения в соответствие санитарно-техническим требованиям и для получения лицензии на предоставления дополнительных медицинских услуг», - говорится в ответе министерства.

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Шуленин подчеркнул, что он задавал вопросы совсем иного содержания. В своем запросе он отмечал, что в рубцовском медицинском округе нет никакой противотуберкулёзной помощи после закрытия ряда больниц.

«В ответе на мой запрос сказано, что у Лебяжинсой больницы есть лицензия, хотя это заявление нельзя назвать корректным. У этой больницы действительно есть такая лицензия - по оказанию стационарной помощи по организации услуг здравоохранения общественному здоровью, предрейсовые и послерейсовые медосмотры и экспертиза временной нетрудоспособности. Но экспертизу они не могут проводить так как нет квалифицированного врача. Они даже больничные листы не выдают», - заявил собеседник.

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Сергей Шуленин обратил внимание на отсутствие специализированной лицензии в Лебяжинской туббольнице, в Бийском, Рубцовском и в Шелаболихинском тубдиспансерах. Именно эти учреждения, по его словам, не имеют лицензии на оказание стационарной помощи по вопросу фтизиатрии.

«А они уперлись и говорят «лицензия есть». Я не спорю, что есть, да вот только не того калибра. Минздрав края утверждает госзаказ для этих учреждений и в его рамках проводит финансирование. Но для учреждений, где лицензия отсутствует, госзаказ утвердить нельзя. В этом случае речь идет о нарушении уголовного законодательства. В связи с этим я намерен обратиться в надзорные органы. Вопрос стоит уже в ущербе государству, который в данном случае нанесен», - сказал Шуленин.

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Автор: Политсиб.ру

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