МЧС спасло двух человек в условиях нулевой видимости на Алтае

Новости 18.01.2020 15:50 62

Спасатели вызволили из снежного плена двух человек в Алейском и Поспелихинском районах Алтайского края. Для этого пришлось провести целую поисковую операцию со с техникой, повышенной проходимости. Так, подросток из Алейского района пошел из Алейска в деревню Малаховку к бабушке. По дороге он заблудился. Принял решение встать у электроопоры с определенным номером и отметкой, и ждать помощи. Он позвонил в друзьям и в экстренные службы, сообщив примерные координаты своего местонахождения.

Чтобы не замерзнуть без движения, 13-летний парень ходил вокруг столба. Это позволило ему не получить обморожение. К нему пробирались на снегоходе.

«Погодные условия затрудняли проведение поисково-спасательных работ: нулевая видимость, быстро замело следы, сильный ветер, холодное время года», - отметил спасатель 3 класса поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова Станислав Выродов.

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Другой случай спасения произошел в Поспелихинском районе. 59-летний мужчина решил дойти из Поспелихи в поселок Факел Социализма. Из исходных данных у спасателей была только информация, что до конечной точки он не дошел, а его точно местонахождение неизвестно. Его искали 18 человек на четырех единицах техники. Нашли вовремя. К моменту спасения он уже обессилел и лежал в снегу. Мужчину отвезли в больницу.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает: на территории региона продолжает действовать штормовое предупреждение, метель и сильный ветер, которые привели к осложнению обстановки на дорогах края. Воздержитесь от дальних поездок и длительных прогулок.