МЧС: 70% сибиряков негде укрыться от ядерной бомбардировки

Новости 12.12.2019 11:10 248

Около 70% объектов гражданской обороны в Сибири не готовы к приему населения. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова начальника управления МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, курирующего сибирские главки.

«Процентов 30% укрытий готово полностью из общего количества - того наследия, которое было построено до 90-х годов. Новых строится немного, и только там, где есть новые серьезные промышленные объекты. Из наследия надо выделять укрытия по собственности: федеральная, субъекта, муниципальная, государственных структур, граждан и бесхозная. По бесхозным укрытиям и незаконно приватизированным идет работа с Росимуществом», - пояснил Орлов.

По данным МЧС, в Сибирском федеральном округе насчитывается 4 838 укрытий, предназначенных для защиты от оружия массового поражения. Однако Орлов отметил, что в существующих реалиях более вероятно применение высокоточного оружия, а значит, и параметры системы убежищ должны корректироваться.