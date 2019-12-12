МЧС: 70% сибиряков негде укрыться от ядерной бомбардировки

Около 70% объектов гражданской обороны в Сибири не готовы к приему населения. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на слова начальника управления МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, курирующего сибирские главки.
«Процентов 30% укрытий готово полностью из общего количества - того наследия, которое было построено до 90-х годов. Новых строится немного, и только там, где есть новые серьезные промышленные объекты. Из наследия надо выделять укрытия по собственности: федеральная, субъекта, муниципальная, государственных структур, граждан и бесхозная. По бесхозным укрытиям и незаконно приватизированным идет работа с Росимуществом», - пояснил Орлов.
По данным МЧС, в Сибирском федеральном округе насчитывается 4 838 укрытий, предназначенных для защиты от оружия массового поражения. Однако Орлов отметил, что в существующих реалиях более вероятно применение высокоточного оружия, а значит, и параметры системы убежищ должны корректироваться.
«У нас серьезно сократилось количество предприятий и количество сотрудников рабочих смен. Если раньше, например, на 10 тыс. работников предприятия было 20 убежищ, то сегодня одно убежище удовлетворяет потребности <…> Анализируя опыт современных боевых действий в Сирии и ряде других горячих точек можно говорить о применении высокоточного оружия. Для укрытия населения от высокоточного оружия достаточно укрытий, которые приспосабливаются. Мы провели инвентаризацию всех загубленных помещений подземного пространства. И их более чем достаточно для укрытия населения любого города», - подчеркнул Орлов, добавив, что процент убежищ для работников предприятий и медицинских учреждений достаточно высок.