В МЧС уточнили, сколько купелей откроют на Крещение в Алтайском крае

Новости 14.01.2020 8:15 331

Специалисты Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю проверили места для купания в праздник Крещения на территории муниципалитетов. На данный момент в Алтайском крае определено 50 мест проведения крещенского обряда. В ведомстве уточняют, что список предварительный, до 19 января возможны корректировки.

В краевой столице будут функционировать две купели - возле Речного вокзала и на озере Дружных (шоссе Ленточный бор, 24"а"). По информации мэрии, к ним добавится еще и купель в микрорайоне Булыгино. В праздничный день все желающие смогут окунуться с 11:00 до 23:00. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы речной воды из всех трех купелей. Вода на озере Пионерском в Казенной Заимке и озере Пионерском в микрорайоне Булыгино соответствует санитарным нормам, состояние воды в Оби в районе Речного вокзала уточняется.

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На сегодняшний день структура льда на Оби неоднородная, двойная: между верхним и нижним слоями существует прослойка порядка 10 см, общая толщина льда составляет порядка 53-55 см, что соответствует норме. В настоящее время МЧС определяется максимально допустимое количество человек, которые смогут одновременно находится на льду у купели. С связи с неоднородной структурой покрытия вероятнее всего их количество будет меньше, чем в прошлом году, одновременно не более 50 человек.

Площадку для погружения в Бийске готовят у коммунального моста, на набережной реки Бии. В Новоалтайске купель построят на реке Малая Черемшанка в микрорайоне Белоярск (улица Белоярская 156"а"). В Белокурихе основной площадкой для празднования Крещения станет церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона (улица Рябиновая, 32). Полный список опубликован на сайте.

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Во всех местах проведения обряда будет организовано дежурство спасателей, полиции, бригад скорой помощи и других служб. Жителям региона рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность.