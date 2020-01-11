О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В МЧС уточнили, сколько купелей откроют на Крещение в Алтайском крае

Новости
331
0

Специалисты Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю проверили места для купания в праздник Крещения на территории муниципалитетов. На данный момент в Алтайском крае определено 50 мест проведения крещенского обряда. В ведомстве уточняют, что список предварительный, до 19 января возможны корректировки.

В краевой столице будут функционировать две купели - возле Речного вокзала и на озере Дружных (шоссе Ленточный бор, 24"а"). По информации мэрии, к ним добавится еще и купель в микрорайоне Булыгино. В праздничный день все желающие смогут окунуться с 11:00 до 23:00. Специалистами Роспотребнадзора взяты пробы речной воды из всех трех купелей. Вода на озере Пионерском в Казенной Заимке и озере Пионерском в микрорайоне Булыгино соответствует санитарным нормам, состояние воды в Оби в районе Речного вокзала уточняется.

Количество крещенских купелей в крае может сократиться - МЧС

Количество крещенских купелей в крае может сократиться - МЧС

Новости

Лед на реках до сих пор сравнительно тонкий из-за теплой зимы

576

На сегодняшний день структура льда на Оби неоднородная, двойная: между верхним и нижним слоями существует прослойка порядка 10 см, общая толщина льда составляет порядка 53-55 см, что соответствует норме. В настоящее время МЧС определяется максимально допустимое количество человек, которые смогут одновременно находится на льду у купели. С связи с неоднородной структурой покрытия вероятнее всего их количество будет меньше, чем в прошлом году, одновременно не более 50 человек.

Площадку для погружения в Бийске готовят у коммунального моста, на набережной реки Бии. В Новоалтайске купель построят на реке Малая Черемшанка в микрорайоне Белоярск (улица Белоярская 156"а"). В Белокурихе основной площадкой для празднования Крещения станет церковь Святого великомученика и целителя Пантелеймона (улица Рябиновая, 32). Полный список опубликован на сайте.

Власти Барнаула сэкономят 200 тысяч рублей на крещенском городке

Власти Барнаула сэкономят 200 тысяч рублей на крещенском городке

Новости

Традиционным местом проведения торжеств станет Речной вокзал

2900

Во всех местах проведения обряда будет организовано дежурство спасателей, полиции, бригад скорой помощи и других служб. Жителям региона рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность.

Бесплодие, пневмония, инфаркт: сибирские ученые о возможных последствиях крещенских купаний

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai.eparhia.ru

Комментарии (0)

1000