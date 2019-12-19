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Бийчанин выиграл чемпионат России по стрельбе из пневматической винтовки

Новости
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Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия проходит в Ижевске. Накануне сильнейшие стрелки страны разыграли награды в упражнении ВП-60. Это стрельба стоя из пневматической винтовки с расстояния 10 м, пишет "Алтайский спорт".

Первое место в этой дисциплине занял стрелок из Бийска, заслуженный мастер спорта России Сергей Каменский, действующий чемпион мира. На втором месте заслуженный мастер спорта России Владимир Масленников из Ямало-Ненецкого автономного округа, третье место занял 19-летний москвич Григорий Шамаков.

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Отметим, что золото Каменский выиграл в упорной борьбе. Его итоговая сумма составила 252 очка, у ближайшего преследователя - 251,8. Бронзовый призер отстал значительно - 229,5.

Напомним, стрелок Сергей Каменский входит в число кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Четыре года назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он выиграл серебряную медаль.

Автор: Политсиб.ру

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