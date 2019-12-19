Названы имена алтайских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Токио

Новости 19.12.2019 9:44 15

Девять спортсменов Алтайского края входят в число кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, среди них четыре легкоатлета - Сергей Шубенков (барьерный бег на 110 метров), Полина Миллер (бег на дистанцию 400 метров), Ильдар Надыров и Юрий Клопцов (бег на 3000 метров с препятствиями).

Кроме того, кандидатами в олимпийскую сборную страны являются стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

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По информации СМИ, на имя главы Алтайского края Виктора Томенко поступило письмо за подписью Министра спорта РФ Павла Колобкова с просьбой оказать содействие в создании этим девяти спортсменам необходимых социально-бытовых условий для подготовки к международным соревнованиям.

В ближайшее время спортсменам предстоит пройти ряд эффективных тренировочных мероприятий на заключительном этапе подготовки к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио.

Добавим, всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря ввело против России санкции на четыре года. Помимо запрета использовать в течение четырех лет российские гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях WADA рекомендовала не проводить в это время в стране международные соревнования. Теперь участие российских спортсменов в Олимпиаде находится под вопросом.