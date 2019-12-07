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ОНФ раскритиковал чистку снега в Горно-Алтайске и Майме

Новости
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Активисты ОНФ Республике Алтай раскритиковали уборку снега в крупных муниципалитетов: Горно-Алтайске и Майме. Так в Майме они решили проблему жителей улицы Зональной, сообщает реготделение. Ранее ее жители жаловались, что снег у них не вывозят. «Фронтовики»обратились в администрацию сельсовета. На следующий день по улице прошел грейдер.

В Горно-Алтайске так быстро решить проблему не получилось. По итогам рейда, прошедшего совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, общественники пришли к неутешительным выводам: из-за некачественной уборки снега в Горно-Алтайске сложилась травмоопасная ситуация на улицах города. ОНФ направили обращение в администрацию города с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

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«Мониторинг показал, что коммунальные службы Горно-Алтайска не справляются с организацией своевременной уборки снега, - говорится в сообщении регионального ОНФ. - Навалы снега зафиксированы на многих улицах. Они мешают автомобилистам, заставляют пешеходов выходить на проезжую часть и в целом создают травмоопасные ситуации».

В качестве сложной точки они обозначили мост в микрорайоне «Ткацкий». Тротуары там завалило снегом. Это вынуждает людей обходить дорогу по проезжей части. В период с 22 по 28 ноября в Горно-Алтайске травмы на скользких улицах получили восемь человек.

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Новости

С жалобами на заваленные снегом дороги и тротуары обратились жители города

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Автор: Политсиб.ру

Фото: onf.ru

Комментарии (8)

1000

Игорь

По моему в этом году убираю нормально. По крайней мере в нашем районе (буровая роща ). Утром проходит техника и потом в течении дня, если снег продолжается ещё раз. Вполне можно передвигаться.

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Игорь
Дубовая рона. Опечатка прошу прощения.
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Игорь
Роща.
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Мария

В Майме дети в школу идут по проезжей части улицы Советской. Тротуар завален снегом.

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Рамон

За весь снегопад ноября, декабря наши улицы (Яблоневая, Вишневая, Земляничная и далее выше) от снега чистили лишь два раза, да и то по прошествии завалов на дорогах. Администрация в этом вопросе вообще не справляется со своими обязанностями. Почему же, при Облогине могли эту проблему решать, а при Софроновой - нет? Профессионализма или желания не хватает? Если не можете и не желаете, освобождайте кресло достойным!

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Мария

Сейчас прошел грейдер по улице в майме, вернее пролетел, даже лопату не опустил. Есть фото, но не знаю как его прикрепить.

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ОС

По моему в этом году вообще ничерта не убирают, прошлый год снег пройдет сразу трактор проходит, следом подсыпают, а нынче вообще невозможно ни пройти ни проехать по ул Рабочей.

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Андрей

В Алферов вообще не чистят народ по сугробам ходят, на машине вобше смысла нет куда-то трогается ужас полный

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