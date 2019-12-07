ОНФ раскритиковал чистку снега в Горно-Алтайске и Майме

Новости 07.12.2019 17:30 2643

Активисты ОНФ Республике Алтай раскритиковали уборку снега в крупных муниципалитетов: Горно-Алтайске и Майме. Так в Майме они решили проблему жителей улицы Зональной, сообщает реготделение. Ранее ее жители жаловались, что снег у них не вывозят. «Фронтовики»обратились в администрацию сельсовета. На следующий день по улице прошел грейдер.

В Горно-Алтайске так быстро решить проблему не получилось. По итогам рейда, прошедшего совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, общественники пришли к неутешительным выводам: из-за некачественной уборки снега в Горно-Алтайске сложилась травмоопасная ситуация на улицах города. ОНФ направили обращение в администрацию города с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

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«Мониторинг показал, что коммунальные службы Горно-Алтайска не справляются с организацией своевременной уборки снега, - говорится в сообщении регионального ОНФ. - Навалы снега зафиксированы на многих улицах. Они мешают автомобилистам, заставляют пешеходов выходить на проезжую часть и в целом создают травмоопасные ситуации».

В качестве сложной точки они обозначили мост в микрорайоне «Ткацкий». Тротуары там завалило снегом. Это вынуждает людей обходить дорогу по проезжей части. В период с 22 по 28 ноября в Горно-Алтайске травмы на скользких улицах получили восемь человек.