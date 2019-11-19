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Барнаульская прокуратура направила предостережение властям из-за снежного коллапса

Новости
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Прокуратура Барнаула организовала проверку соблюдения законодательства при содержании дорог города. Причиной стал обильный снегопад и нарекания со стороны жителей на очистку улиц.

19 ноября председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, руководителю и начальникам дорожно-эксплуатационных участков  МБУ «Автодорстрой» объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании улично-дорожной сети.

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На такой шаг надзорное ведомство пошло с учетом поступающих в прокуратуру обращений о несоответствии дорог установленным требованиям, а также ранее выявленным фактам ненадлежащего содержания дорог в осенне-зимний период, указывает прокурор города Владимир Елизаров.

В настоящее время организована проверка соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети города в зимний период. О ее итогах будет сообщено отдельно.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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