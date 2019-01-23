«Народный фронт» попенял барнаульской мэрии на внешний вид улиц после снегопада

Новости 19.11.2019 7:10 741

Активисты "Народного фронта" в Алтайском крае обратились к и.о. главы Барнаула Вячеславу Франку с просьбой принять меры по надлежащему содержанию улично-дорожной сети подрядными организациями. С жалобами на заваленные снегом дороги и тротуары в реготделение ОНФ обратились жители города.

Из-за обильных снегопадов Барнаул стоит в пробках, в утренние часы транспортные заторы составляют 10 баллов. По данным администрации города, за минувшие выходные с улиц Барнаула вывезено 13,5 тысяч куб. м снега. На уборке дорог задействованы 84 единицы техники. Кроме того, 98 дворников и 38 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши. Но снегопады сводят практически на нет усилия дорожников и коммунальных служб, сказано на сайте "фронтовиков".

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«Мы призвали администрацию города усилить работу по вывозу снега с обочин и парковок, убрать снег с тротуаров, на остановках общественного транспорта и в пределах треугольника видимости на пешеходных переходах. Особое внимание нужно уделить подходам к школам, больницам и другим учреждениям социальной сферы. Мы предложили городским властям активнее привлекать юридических лиц, в том числе управляющие компании, к очистке прилегающих территорий», – прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.

Активисты попросили врио главы рассмотреть возможность увеличения расходов на зимнее содержание улично-дорожной сети Барнаула. При этом ОНФ акцентировал внимание на уборке дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ведь их ненадлежащее содержание чревато потерей гарантии на проведенные работы.

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Между тем мэрия указывает на то, что при столь обильных осадках как за последние сутки, добиться желаемого эффекта сложно. Так, в час пик снег убирается выборочно, с тем, чтобы не создавать дополнительные пробки. Отметим, прогноз по снегопаду неблагоприятный, осадки продлятся до четверга.

Показательно, кстати, что Вячеслав Франк оценил работу городских дорожников на 3 балла из 5. "Пока вкатываются в такой режим", - заметил Франк. Очистка тротуаров в основном осуществляется механизированным способом. В местах, где не может пройти техника, работы ведутся вручную.

В ночь на 19 ноября на уборке снега в Барнауле было задействовано более 100 специализированных машин, также привлекалась сторонняя техника. Напомним, уборку снега с дворовых территорий осуществляют управляющие организации. Если они не справляются со своей задачей, жители могут обратиться в администрацию района или в городской комитет ЖКХ.