Ветер, мокрый снег и гололед: погода в Барнауле резко испортится

Новости 08.11.2019 7:40 1100

Резкая смена погоды ожидается на большей части Алтайского края, об этом сообщают местные синоптики (ЦГМС по краю) и региональное МЧС России. Ухудшение начнется уже в пятницу, 8 ноября и будет продолжаться до ночи 9 ноября.

Прогнозируется усиление ветра до 15-20 м в секунду, местами порывы до 25-27 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя, который постепенно перейдет в мокрый снег и гололед. Столбики термометров постепенно опустятся до -10 градусов. В ночное время с 9 по 10 ноября температура упадет до -18 градусов. Резкое похолодание приведет к установлению снежного покрова и гололеду на дорогах.

В пятницу, 8 ноября при средней плюсовой температуре (+5 градусов) ожидается юго-западный ветер, 15-20 м в секунду, местами порывы до 25-27 м/с. В течение дня в Барнауле пройдет небольшой дождь.

Региональное МЧС России в массовой рассылке населению предупреждает о соблюдении правил безопасности и внимательности на дорогах. При возникновении ЧП, ведомство просит звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или 112.