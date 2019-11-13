«Фронтовики» требуют от алтайского Минздрава дефицитное лекарство

Новости 13.11.2019 19:00 76

В алтайских аптеках пропал необходимый многим препарат – преднизолон. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в региональный Минзрав с просьбой как можно быстрее объявить повторный аукцион на поставку преднизолона, который не состоялся в сентябре.

«Сейчас в Алтайском крае, как и в ряде других субъектов, сложился дефицит этого препарата из-за низкой отпускной цены, установленной государством. Поставки преднизолона обещают возобновить совсем скоро, но чтобы он начал быстро поступать в медицинские учреждения и аптеки региона, нужно своевременно провести закупочные процедуры», - рассказали в ОНФ.

Дефицит преднизолона, который назначают при лечении ревматизма, бронхиальной астмы, гепатита, экземы, конъюнктивита, вызвала широкий общественный резонанс. Нехватка обусловлена проблемами с производством и поставками преднизолона в РФ, в том числе из-за специфики ценообразования и установленной стоимости на препарат в Государственном реестре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом шла речь на совещании в Минздраве РФ с представителями фарминдустрии в начале октября.

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«Вероятно, из-за объективных проблем с поставками преднизолона в сентябре в Алтайском крае не состоялся совместный аукцион на поставку данного препарата в организации здравоохранения региона. На аукцион не было подано ни одной заявки. При этом в последний раз большие закупки преднизолона проводились в регионе в декабре 2018 года, и очевидно, что годовой запас на исходе. На оперативном совещании в краевом правительстве 5 ноября министр здравоохранения региона Дмитрий Попов сообщил, что поставки преднизолона на российский рынок возобновятся с середины ноября. Регион должен быть к этому готов, поэтому мы призвали минздрав повторно инициировать объявление совместных торгов на поставку преднизолона в лечебные учреждения», – прокомментировал ситуацию эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Активисты призвали министерство при необходимости скорректировать количество приобретаемого препарата и начальную максимальную цену контрактов в сторону увеличения относительно сентябрьского аукциона, чтобы не допустить очередного срыва процедуры торгов и дефицита преднизолона в регионе.

Эксперты ОНФ выразили уверенность в том, что краевому министерству следует оперативнее работать и в сфере обеспечения лекарственными средствами, назначаемыми по решению врачебных комиссий. Так, периодически в Алтайском крае возникают перебои с поставками подобных препаратов для людей, страдающих эпилепсией, рассеянным склерозом и тяжелыми инфекционными заболеваниями.