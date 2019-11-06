«Что делать людям?» Жизненно важный препарат вернут в алтайские аптеки через неделю

Новости 06.11.2019 7:10 1895

Появление медпрепарата преднизолон ожидается в аптечной сети Алтайского края в середине ноября 2019 года. Ранее жители жаловались, что лекарство невозможно найти в аптеках, по крайней мере в виде таблеток. Напомним, преднизолон входит в список ЖНВЛП.

Жители Алтайского края в соцсетях сообщили главе региона о том, что в некоторых аптеках перестали отпускать этот препарат. 5 ноября на оперативном совещании в правительстве края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову разобраться в ситуации.

«Разъясните, что делать людям, которые пришли в аптеку и обнаружили, что препарата нет и, как отвечают, не будет. Обращаться самостоятельно к участковому терапевту для подбора другого препарата? Поступает ли в поликлинику информация о том, что больной не получил лекарство по выписанному ему льготному рецепту?» - цитирует Томенко офсайт региона.

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«При этом нет информации о том, что необходимо пойти к врачу и там тебе подберут другой препарат, в том числе есть возможность лечь в больницу для подбора аналога в стационарных условиях. Разъясните людям тот алгоритм действий, который срабатывает в этом случае. Выход на пациента со стороны поликлиники должен быть обязательно», - подчеркнул губернатор.

По информации Дмитрия Попова, дефицит преднизолона возник из-за того, что отдельные партии препарата, произведенные на основе импортного сырья, не прошли сертификацию на уровне Росздравнадзора. Недостаток преднизолона в настоящее время испытывают в нескольких регионах страны.

Как сообщают в Минздраве края, препарат производит ряд крупных российских и зарубежных предприятий. По информации одного из них (АО «Гедеон Рихтер-Рус»), преднизолон в таблетках производится в плановом режиме, очередные партии лекарственного препарата аптеки смогут заказать с середины ноября 2019 года.

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Для льготного лекарственного обеспечения преднизолон был закуплен Министерством здравоохранения Алтайского края и имеется в наличии в аптеках для льготного отпуска населению края.