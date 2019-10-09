Программу для взлома смартфонов заказала новосибирская полиция

Новости 11.11.2019 16:25 173

В Новосибирске полиция закупает специальную программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)». Она позволяет извлекать и анализировать данные из смартфонов, а также разблокировать экран и расшифровывать файлы на некоторых моделях, пишкт «Тайга. инфо».

Известно, ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на данную программу. Она обойдется федеральному бюджету в 300 тысяч рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

В техническом задании уточняется, что программа должна уметь извлекать файлы, данные об устройстве, а также учетные записи и пароли. Кроме того, «Мобильный криминалист» должен анализировать контакты и вызовы, а полицейским нужна «возможность отображения социальных связей между владельцем исследуемого устройства и его контактами». ГУ МВД также хочет получать root-доступ на Android-смартфонах.

К слову, «Мобильный криминалист» разрабатывается компанией «Оксиджен Софтвер». По данным сайта производителя, программа умеет также извлекать переписку из мессенджеров и обходить аппаратное шифрование файлов на Android-устройствах. Разработчик обращает внимание на то, что программа может разблокировать экран на смартфонах LG и создавать полные копии некоторых моделей Samsung Galaxy, даже если они заблокированы. Программа позволяет получать данные о перемещении дронов из самих устройств, а также из мобильных приложений. Вся информация может быть получена также из облачных сервисов.

Экс-губернатор Алтайского края поддержал идею блокировки e-mail россиян Новости 09.10.2019 19:25 Новый законопроект подготовили члены Совета Федерации 1249

«Решениями ООО «Оксиджен Софтвер» в вопросах получения и исследования доказательств из мобильных устройств и облачных сервисов пользуются правоохранительные органы и государственные учреждения, службы безопасности коммерческих организаций», - сказано на сайте компании.

Версия «Детектив» в последнем обновлении, по данным сайта производителя, получила возможность извлекать сообщения, контакты и данные профиля из мессенджера Viber без прохождения двухфакторной аутентификации. Также улучшены механизмы копирования из LinkedIn, Discord и данных о тренировках из Samsung Health.

Среди сибирских силовиков, по данным сайта госзакупок, «Мобильным криминалистом» пользуются также хакасское МВД и новосибирское региональное управление СК.

Четверть компаний из Сибири пострадали из-за хакерских атак в 2018 году Новости 05.01.2019 19:16 В СФО сосредоточены 88% нефтегазовых предприятий и половина всех образовательных учреждений среди регионов, принявших участие в опросе. 718

Для справки, ООО «Оксиджен Софтвер», по данным Rusprofile, принадлежит Олегу Федорову, Олегу Давыдову, Сергею Соколову и Николаю Голубеву. Она продавала «Мобильного криминалиста» УМВД по Кировской области. На сайте ассоциации сказано, что «Оксиджен Софтвер» основана в 2000 году.

Компании, указанные на сайте разработчика «Мобильного криминалиста», в качестве партнеров заработали на контрактах с различными силовыми структурами, по подсчетам Тайги. инфо, около 2 млрд рублей.