Экс-губернатор Алтайского края поддержал идею блокировки e-mail россиян

Новости 09.10.2019 19:25 619

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин предложил блокировать электронную почту граждан России. На данный момент подписано предложение в Госдуму.

Новый законопроект подготовили члены Совета Федерации. В документе говорится о блокировке электронной почты пользователей, которые распространяют незаконные и запрещенные сведения в интернете, сообщают «РИА Новости».

Отмечается, что составлением законопроекта занимались уже знакомый по спорным предложениям Андрей Клишас, Людмила Бокова и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Сенаторы внесли законопроект, главной идеей которого является борьба с ложными сообщениями о террористических актах. «Организаторов сервиса обмена сообщениями» за неисполнение решения о блокировке предлагается штрафовать на суммы до 1 млн рублей.

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«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер, - рассказали авторы предложения.

По мнению специалистов, это предложение довольно непросто реализовать. Причин несколько: будет технически сложно блокировать аккаунты в иностранных сервисах, люди могут пользоваться VPN и анонимайзерами, а также проблемы могут добавить не зарегистрированные в реестре мессенджеры и сервисы.

Интересно, что пока неизвестно по какому принципу будет определяться запрещенный контент, и кто будет заниматься блокировкой электронной почты. Вполне вероятно, что хакеры будут взламывать ящики законопослушных граждан и с их аккаунтов распространять незаконные данные, а в итоге заблокированным окажется непричастный человек.