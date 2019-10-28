На досрочные выборы мэра Абакана заявились 13 кандидатов

Новости 11.11.2019 14:52 182

Горизбирком Абакана в Хакасии принял документы от 13 кандидатов о выдвижении на досрочные выборы главы города, которые проводятся после смерти Николая Булакина.Как пишет «Коммерсант», девять человек претендуют на пост в качестве самовыдвиженцев, остальные выдвинуты политическими партиями.

Стало известно, что самовыдвиженцами пошли на выборы двое депутатов Верховного совета Хакасии - председатель комитета по бюджету и налоговой политике Олег Иванов и председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Валерий Старостин, входящий во фракцию ЛДПР.

Среди кандидатов - адвокат Вячеслав Бушкин, директор ООО «Терра» Иван Аксенов, региональный представитель компании «Ормис Сибирь - Восток» Иван Садовой, гендиректор ООО «Карусель МАФ» Дмитрий Батюшкин, сотрудник филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» Александр Догадкин, замдиректора ООО «Управление механизации 19» Василий Мельцер и безработный Михаил Торосов.

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В свою очередь, «Единая Россия» выдвинула начальника департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства мэрии Абакана Алексея Лемина. «Зеленые» - председателя правления Союза жилищных накопительных кооперативов Сергея Ербягина, «Родина» - глава КФХ Алексей Хабаров. Партию ЛДПР, которая последняя определилась со своим кандидатом, будет представлять координатор регионального отделения партии Михаил Молчанов.

Добавим, должность мэра Абакана стала вакантной после гибели 14 октября в автокатастрофе главы Николая Булакина, который руководил городом почти четверть века. Выборы пройдут 22 декабря 2019 года, предоставить документы для регистрации кандидаты должны до 24 ноября.