Сиротское дело: директору детдома дали условный срок в Топчихинском районе

Новости 05.11.2019 18:25 545

В Топчихинском районе директор социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признана виновной в превышении должностных полномочий. Следователи выявили несколько эпизодов присвоения руководителем бюджетных денег в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в феврале 2017 года осужденная, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения, дала незаконное указание другим воспитанникам причинить им физическую боль.

«Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары, причинив тем самым физическую боль и моральные страдания», - говорится в сообщении ведомства.

Более того, следствием доказана причастность директора социального учреждения к присвоению и растрате вверенных ей денежных средств.

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Например, в 2016 году она, используя свое служебное положение, присвоила полученные ею в подотчет для якобы приобретения различных товарно-материальных ценностей деньги в сумме 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы.

«Так же ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета учреждения, в результате чего получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве заработной платы несуществующего работника на общую сумму более 33 тысяч рублей. Кроме того, в 2014 году осужденная присвоила денежные средства на сумму более 122 тысяч рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего переданы ей», - подчеркнули в СК.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что следствием была проведена колоссальная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, допрошено большое количество свидетелей, в том числе несовершеннолетних, тщательно изучена бухгалтерская документация учреждения.

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