Экс-директора, скрывавшую насилие в детском доме, судят в Яровом

Новости 21.05.2019 16:15 236

Бывшая директор детского дома в Яровом предстанет перед судом. Следствие обвиняет женщину в том, что она знала о сексуальных преступлениях против сирот, но скрывала это и принимала мер по их пресечению. Об этом сообщается на сайте регионального Следкома.

Установлено, что в сентябре 2016 года в отношении 11-летнего воспитанника было совершено половое преступление. Директор умышленно не сообщила о совершенном преступлении в полицию, чтобы избежать огласки.

Всего следствием установлено два случая сексуальных преступлений, о которых женщина умолчала. «Ограничившись профилактической беседой с совершившим преступление 14-летним воспитанником, женщина допустила последующее проживание обоих воспитанников в одной комнате, что повлекло в мае 2017 года повторное совершение полового преступления против ребенка, то есть тяжкие последствия», - говорится в сообщении СК.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева отметила, что о грубом нарушении прав воспитанников стало известно лишь в феврале 2018 года.

В настоящее время лицо, совершившее половые преступления, понесло наказание, однако, тяжких последствий удалось бы избежать в случае надлежащего исполнения директором центра своих должностных обязанностей.

В ходе следствия женщина вину в совершенном преступлении не признала, настаивая, что они ничего не знала о совершении преступлений воспитанниками центра. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.