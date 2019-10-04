СГК планирует переход на «альтернативную котельную» в Бийске

Новости 24.10.2019 10:20 332

Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена перейти на метод «альтернативной котельной» в городах Бийске Алтайского края и Черногорске Республики Хакасии. О том, что такой вариант сейчас рассматривается, сообщила директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова в ходе своего выступления на отраслевой конференции «Теплоснабжение-2019», пишут РИА Новости.

«В ближайшем будущем планируется, что в ценовую зону попадет Черногорск, потому что там у нас достаточно масштабные инвестиции уже осуществлены и надеемся, что у нас попадет ряд городов красноярского края и в дальнейшем наверно еще Кемеровская область», - заявила Косогова.

Также она добавила, что вероятен переход на альтернативную котельную в Бийске, так как состояние систем теплоснабжения там не улучшается, а источник средств взять негде. Кроме того, а рамах новой модели рынка, масштабные вложения средств в теплосети будут вложены в Барнауле и Бийске, так же как и в Рубцовске. Переход на метод «альтернативной» котельной будет выгоден СГК для снижения потерь, объяснила Косогова.

«Альткотельная» - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу «затраты плюс», а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. В рамках новой модели единая теплоснабжающая организация наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.