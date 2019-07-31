Сезон 2019-2020: все, что нужно знать о готовности Барнаула к зиме

Новости 04.10.2019 7:10 388

С приходом холодов, в домах, квартирах и учреждениях Алтайского края начинает появляться отопление. Задачу пройти отопительный сезон без происшествий озвучил глава региона Виктор Томенко.

Последние недостатки в городах и районах города сейчас исправляются под руководством ответственных министров, профильных ведомств совместно с главами муниципалитетов. В Барнауле, Бийске и Рубцовске полностью готовы к прохождению отопительного сезона 2019-2020 г.

Готовиться к отопительному периоду в этих городах начали сразу после окончания предыдущего. Сибирская генерирующая компания, которая отвечает за тепло в этих трех городах, в этом году вложила в ремонт тепловых сетей и оборудования в трех городах 4,9 млрд рублей – на 43% больше, чем в прошлом году.

«Такой большой рост вложений в сравнении с предыдущим годом связан с масштабной инвестиционной программой Барнаула по тепловым сетям», - сказал заместитель генерального директора – директор Алтайского филиала компании Игорь Лузанов.

На сегодняшний день, по его словам, ремонтная программа выполнена на 88%: работы еще ведутся на ТЭЦ и на отопление никак не влияют. На трех ТЭЦ и Южной тепловой станции в Рубцовске отремонтировано 59 единиц оборудования из 61 запланированных. Это котлы, турбины и генераторы. Также до конца года будет заменено 410 тонн поверхностей нагрева.

Наибольшее беспокойство после прошлого отопительного сезона вызывает состояние тепловых сетей. Директор СГК в Алтайском крае объяснил, что все запланированные работы по ремонтной программе текущего капремонта теплосетей в Барнауле, Бийске и Рубцовске полностью выполнены. Жители краевой столицы почувствовали прелести ремонта в летний период больше, чем жители других городов. Однако недовольства практически не высказывали, так как необходимость замены изношенных десятилетиями теплосетей понимали все. Ремонт коммуникаций закончили в указанные сроки, а где-то раньше срока.

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Самые масштабные работы проводились в центре Барнаула на пересечении проспекта Ленина и улицы Пионеров в районе остановки «Новый рынок». Там была переложена труба на участке общей протяженностью 140 метров. Именно там до этого в течение последних пяти лет было несколько повреждений. Важность ремонта на этом участке объяснялась зависимостью от его бесперебойной работы 366 потребителей, в числе которых шесть больниц, девять детских садов и дошкольных учреждений, пять школ и четыре объекта соцкультбыта.

Несмотря на то, что участок в центре был сдан в эксплуатацию в 1964 году, ранее он не ремонтировался. Лишь только 30 лет назад там была частично переложена труба. Работы по перекладке труб, по словам специалистов, здесь были очень тяжелые, но в итоге все задуманное было сделано в срок.

За период ремонта в Барнауле было переложено 15 км теплосетей, по Бийску 3,1 км и по Рубцовску 5,3 км.

«Сейчас заканчиваем работу по благоустройству. По тепловым сетям были проведены гидравлические испытания в согласованные с муниципалитетами сроки. В общем и целом наблюдаем рост повреждений», - сказал Игорь Лузанов.

Прежде всего, как он пояснил, это связано с общим состоянием тепловых сетей. Кроме того, к проверке компания подошла более пристально и дотошно с целью предупреждения «сюрпризов» зимой. Также специалисты постарались провести как можно больше испытаний в более сжатые сроки, что было осознанным решением.

Глобальный ремонт и строительство теплосетей в Барнауле обошлось компании в 1,85 млрд рублей. Львиная доля этих средств пришлась на ремонт теплосетей. Часть этих работ компания выполнила по условиям концессионного соглашения с администрацией городе, еще часть – инвестиционный проект, разработанный в рамках перехода Барнаула в ценовую зону.

Только по концессионному соглашению, в этом году было запланировано выполнить работы на сумму 281 млн рублей. К их выполнению специалисты приступили в июне.

«На сегодняшний день переложено 8 км внутриквартальных тепловых сетей на 25 участках. Все они были согласованы с городской администрацией. Сейчас ведутся работы по благоустройству на этих участках, реконструируем здания на восьми центральных тепловых пунктах», - пояснили в СГК.

В рамках перехода Барнаула в ценовую зону теплоснабжения в этом году было инвестировано 949 млн рублей. Работа была начата в мае, было реконструировано 2,9 км магистральных тепловых сетей на 11 участках и модернизированы 4,1 км теплосетей на улице Трактовая. Сейчас там ведется восстановление и благоустройство участков.

В рамках исполнения схемы теплоснабжения города Барнаула, построена тепловая сеть общей протяженностью 7,6 км и центрально-тепловой пункт для замещения котельной по адресу Лесной тракт – это котельная бывшего завода Ротор.

Для того, чтобы однажды остановить деградацию системы теплоснабжения Барнаула, необходимы значительные инвестиции для ремонта и модернизации изношенных сетей, тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Именно для этого, указом правительства России Барнаул отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Данная мера позволит вкладывать в преобразование городских теплосетей в несколько раз больше средств. При предусмотренном плавном и предсказуемом изменении тарифов. А СГК за несколько лет вложит в масштабную ремонтную кампанию средства, почти соизмеримые с годовым бюджетом Барнаула.

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СПРАВКА

Сибирская генерирующая компания (СГК) – это энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасии и Республики Тувы.На долю станций СГК приходится порядка 23-25 % выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.

С ноября 2018 года компанией руководит Степан Александрович Солженицын.

Компания существует с 2009 года, когда в структуре ОАО «СУЭК» было создано отдельное общество для управления энергетическими активами угольного холдинга: ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в самостоятельную компанию — группу СГК. В течение 2012 года для повышения эффективности работы была проведена реорганизация управляемых обществ.

Основные виды бизнеса — производство тепло- и электроэнергии, реализация электроэнергии и мощности, передача и поставка тепла потребителям, горячее водоснабжение.