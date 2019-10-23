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Статусный единоросс из АКЗС может сменить Андрея Щукина в управлении юстиции

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Руководитель регионального исполкома «Единой России» и депутат Алтайского Заксобрания Денис Голобородько в будущем может перейти на работу в краевое правительство. Голобородько, как и еще 26 человек, включен в новый резерв управленческих кадров региона.

Накануне губернатор Виктор Томенко утвердил соответствующий список. В него вошли 27 претендентов на руководящие должности, предусмотренные резервом. Обращает на себя внимание, что претендент может состоять в резерве сразу на несколько должностей. Непрерывный срок пребывания в резерве составляет три года. Кроме того, резервист с его согласия может быть назначен на иную, предусмотренную документом, должность.

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Если внимательно изучить список, то видно, что 27 человек претендуют на 44 должности. В частности, Денис Голобородько – сразу на три. В их числе - замначальника правового департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края (возглавляет Олег Бубнов). В настоящее время врио заместителя начальника департамента, начальником отдела является Светлана Голубева.

Еще одна должность, на которую при определенных раскладах может рассчитывать депутат АКЗС – это замначальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики (возглавляет Юрий Проскурин). Должность зама, начальника отдела по работе с органами местного самоуправления сейчас занимает Виктория Земка. Ко всему прочему она является членом крайизбиркома.

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Наконец, самая статусная позиция, на которую претендует единоросс Голобородько, это замначальника управления юстиции Алтайского края. Сейчас под началом Оксаны Грохотовой на этом месте работает Андрей Щукин. К слову, в прошлом также депутат АКЗС, где представлял либерал-демократов. В 2016 году он не сумел пройти в состав законодательного органа.

При формировании первого в истории региона правительства Алтайского края (заработало с января 2017 года) Щукин неожиданно для многих получил должность зампредседателя. Вице-премьером он проработал до октября 2018 года, затем ушел по собственному желанию. Спустя пару месяцев Андрей Щукин устроился в управление юстиции. До этого, кстати, он успел выйти из ЛДПР и вступить в ЕР.

В ближайшее время «Политсибру» проанализирует весь список резервистов. Добавим,  в документе указаны только фамилия и инициалы претендента, а также должность, на которую он вправе рассчитывать. Нынешнее место работы не называется. Не раскрывается и география кандидатов.

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Однако на этот раз на вопрос, работает ли на данной должности Андрей Щукин, он ответил: «Так точно!»

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Консультант департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Олег Глушков подчеркнул, что не вправе сообщать персональные данные резервистов. Известно только, что 90% из них являются местными, остальные – представляют иные регионы, по большей части входящие в СФО.

Кроме того, по словам Глушкова, информация со списком резерва управленческих кадров в большей степени предназначена для самих кандидатов, нежели для СМИ.

Автор: Политсиб.ру

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