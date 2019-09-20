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Министры и зампреды: 30 человек пожелали войти в резерв управленческих кадров Алтайского края

Новости
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20 сентября в правительстве Алтайского края прошел первый этап отбора участников на включение в резерв управленческих кадров региона. Первым заданием для претендентов стал проверочный тест, который прошли более 30 человек, изъявивших желание участвовать в формировании резерва. Среди них - жители Алтайского края и других субъектов РФ.

Тест содержал 60 вопросов из различных сфер и направлений деятельности, выполнение заданий в общей сложности продолжалось около часа. Лица, прошедшие тестирование, приглашены на собеседование, которое состоится уже на следующей неделе, 24 и 25 сентября, передает сайт регионального правительства.

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Далее созданная в правительстве края комиссия во главе с зампредседателя кабмина Виталием Снесарем определит степень готовности претендентов на включение в резерв управленческих кадров. В составе комиссии - руководители госорганов, ректоров вузов, представителей общественности и некоммерческих организаций, а также другие эксперты и специалисты.

Оценка претендентов будет осуществляться на основании уровня образования и трудовой (служебной) деятельности претендентов, а также на основе тестирования и индивидуального собеседования. Список участников, прошедших отбор на двух этапах, будет представлен на утверждение губернатору Алтайского края.

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Напомним, в период с 10 июня по 29 июля в правительстве региона принимали документы от потенциальных участников в целях формирования резерва на замещение вакантных должностей:

  • заместителей председателя правительства Алтайского края;
  • министров Алтайского края;
  • руководителей органов исполнительной власти Алтайского края;
  • начальников департаментов администрации губернатора и правительства Алтайского края;
  • а также их заместителей.

Среди лиц, представивших документы, - руководители предприятий и учреждений, директора хозяйственных товариществ и обществ, начальники организаций, ведомств и их структур, участники всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» и президентской программы из городов, районов Алтайского края и других регионов страны.

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Гость

Когда-то на сайтах края и Барнаула были в свободном доступе списки всех должностей и фамилии кадрового резерва. Например, глава района действующий и кто в резерве. Потом куда-то всё исчезло.

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