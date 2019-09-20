Решают все: как строится работа с кадровым резервом в Алтайском крае

Новости 22.10.2019 7:10 215

Резерв управленческих кадров готовят для своевременного замещения должностей, а также расстановки в системе государственного и муниципального управления. Впервые подобный список появился в Алтайском крае в 2009 году. «Политсибру» побеседовал с начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Игорем Гниденко. Собеседник рассказал о кадровом составе правительства, принципах отбора кандидатов, как устроиться на госслужбу и др.

- Игорь Владимирович, такой институт как кадровый резерв возник в 1990-е годы или позднее?

- Закон «О системе государственной службы РФ» был принят в 2003 году. Само понятие кадрового резерва и работы с ним не является нововведением для современной России. И в советское время существовала система отбора, определялись люди, которые могли быть востребованы в госаппарате. Перед вами сидит человек, который в советское время состоял в кадровом резерве, работал в комсомоле и получил соответствующее образование в Новосибирске.

Сейчас прием на государственную гражданскую службу проводится на конкурсной основе, когда появляется вакансия. Либо же заранее формируется кадровый резерв – определенный пул государственно-гражданских служащих. И при возникновении вакансии представитель нанимателя ту или иную должность может закрыть из данного списка.

- На федеральном уровне профильный закон принимался в 2003 году, а затем уже последовали подзаконные акты на региональном уровне. Алтайский край, я так понимаю, не был в авангарде процесса? Соответствующий список резервистов для госслужбы в регионе появился только в 2009 году.

- Но и не был в арьергарде. Соответствующий закон о государственно-гражданской службе был нами принят практически на автомате после его появления на госуровне. Однако, надо понимать, что есть разница между постулатами, заложенными в акте, и практической реализацией. Иногда это параллельно развивающиеся, но непересекающиеся вещи.

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- У обывателя часто создается ложное представление о единстве резерва. Не разводятся понятия «резерв управленческих кадров» и «кадровый резерв».

- Резерв управленческих кадров формируется как для замещения высших должностей в системе государственной гражданской службы, так и для замещения государственных должностей. Государственные должности — это элита государственной управленческой когорты, к ним в Алтайском крае относятся заместители председателя правительства, министры, председатели комитетов АКЗС и их заместители, аудиторы Счетной палаты. Можно утверждать, что таких управленцев не так много, это по-настоящему штучный товар.

На гражданской службе сегодня в крае занято 2660 человек. Их статус ниже, это же касается привилегий и полномочий. Группы должностей гражданской службы в регионе поделены на высшую, главную, ведущую, старшую и младшую.

- Сейчас идет завершающая фаза конкурса по обновленному составу резерва управленческих кадров. Когда примерно мы узнаем список претендентов, преодолевших отбор?

- Предложения губернатору по кандидатам мы положим на стол на текущей неделе. Вскоре список будет обнародован и размещен на сайте. Разрешение претендентов на обнародование фамилий у нас имеется. Будет указана должность, на которую претендует человек. В данном списке присутствуют люди и из других регионов: Новосибирская область, Кемеровская область, Красноярский край и Республика Тыва. Кстати, в предыдущие годы такого не наблюдалось.

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На разные уровни государственной службы формирование резерва идет параллельно. Есть резерв на государственную гражданскую службу, резерв управленческих кадров, отдельно развивается направление «Лидеры России». Довольно успешны в последнем были представители нашего региона, ставшие финалистами в 2018-2019 годах: Петр Ткалич, Владимир Ткачев и Евгений Шафорост. Было принято решение пригласить их для участия в конкурсе. Они в более свободном графике и с меньшим пакетом документов могли пройти тесты и собеседование. Кроме того, не требовались характеристики с места работы и поручительства. Именно поэтому в формировании резерва у нас приняли участие представители из других регионов. Для кого-то это была возможность попиариться, для других - желание посмотреть на себя на фоне остальных претендентов, а для кого-то - вполне возможный жизненный виток. Приезжали и весьма статусные люди.

Отмечу, что соотношение между местными и приезжими кандидатами оказалось примерно 90% на 10%.

- Сколько претендентов войдет в резерв управленческих кадров в этом году?

- Не более 50 человек. Я не сторонник большого количества людей. Комиссия заседала два дня и отклонила несколько кандидатур, они показались нам недостаточно подготовленными.

При формировании резерва логично, что важна его востребованность. Мы проходили через период раздутости резерва, когда было несколько сотен кандидатов. Востребованность была очень мала, и у участников закономерно возникала демотивация, апатия и мысль, что это сплошная профанация.

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Я вам приведу такой пример. В конкурсе «Лидеры России», проходившем в два этапа, приняло участие 426 000 человек, из них 4 назначено на должности губернаторов и порядка 10 получили места в министерствах и крупных корпорациях. Много это или мало?

Кстати, наш губернатор является наставником победительницы сочинского этапа «Лидеров России» из Красноярска.

На мой взгляд, сверхзадача кадровика – помочь людям найти место для максимальной реализации своего потенциала. Тогда возникает удовлетворение от своей работы и осознание ее полезности.

- Отличается ли предельный возраст для кандидатов в резерв управленческих кадров и на государственно-гражданскую службу?

- Возраст кандидатов резерва управленческих кадров определен до 55 лет. Для претендующих на должность на государственно-гражданской службе главный критерий – здравый смысл и востребованность. Люди старше 55 лет в резерв не попадают, должен быть порядок, и мы руководствуемся правоустанавливающими документами.

Резерв управленческих кадров формируется на три года. Таким образом следующий конкурс будет проводиться только в 2022 году. В случае, если резерв будет «разобран» за это время или сильно сократится, то по решению губернатора мы можем провести процедура набора раньше. Нормативный трехлетний срок в случае необходимости может быть уменьшен. У нас в отборочной комиссии на этот раз работали министры, представители вузов и т.д. Нам была важна палитра мнений.

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- Если меняется губернатор, означает ли это, что автоматически запускается процесс набора резерва?

- Это сложно прогнозировать. Но практика говорит о том, что есть определенная преемственность между губернаторами. В правительство губернатора Виктора Томенко из резерва, сформированного при Александре Карлине вошли: Иван Гилев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Павел Дитятев – зампредседателя правительства Алтайского края, министр экономического развития, Дмитрий Коровин – замминистра транспорта Алтайского края, Евгений Дешевых - начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

- Неоднозначную реакцию недавно вызвала в Сети информация о дресс-коде для награждаемых в краевом правительстве. В этой связи вопрос -есть ли рекомендации к внешнему виду госслужащего?

- Совершенно нормально отношусь к опубликованному в интернете документу и не чувствую себя как-то уязвленным. Никто не отменял того обстоятельства, что люди, приглашаемые на официальные мероприятия, должны иметь подобающий вид, соответствующий статусу встречи. Специального свода правил не существует, но есть рекомендации, основанные на материале, подготовленном Владимиром Шевченко (основатель службы протокола при президенте РФ – прим. ред.). Я считаю, что устроители мероприятия должны, если хотите, «подтягивать» людей до уровня проводимого события.

В 2009 году мы приняли этический кодекс государственно-гражданского служащего Алтайского края. Этот документ проясняет способы взаимодействия служащего с внешним миром, в том числе деликатно подсказывает, что следует выглядеть достойно. Есть в кодексе и положения о морально-нравственных качествах.

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- Насколько часто производится увольнение с госслужбы по инициативе работодателя?

- Это редкий случай, единичные исключения. Создается специальная комиссия, обязательно включающая представителей профсоюза, независимых экспертов. Она рассматривает и анализирует сложившуюся ситуацию и докладывает работодателю свое видение и палитру возможных решений: замечание, выговор, увольнение. К слову, последний выговор по аппарату был объявлен в августе текущего года. Выговор может быть снят позже, но он несет за особой отмену или уменьшение премии.

- Доводилось слышать мнение, что сделать карьеру на госслужбе практически невозможно. Как часто на вашей памяти человек снизу поднимался на верхнюю ступеньку?

- Это не такое уж и редкое явление, как вам кажется. Я, например, пришел работать консультантом, а стал начальником департамента. Также живой пример - Иван Мордовин, который пришел к нам работать консультантом, а сейчас заместитель председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению. Виталий Замаруев был консультантом, а стал председателем избирательной комиссии Барнаула. Олеся Демкина пришла работать специалистом, а теперь трудится в аппарате Госдумы РФ. Следующий пример. Евгений Барышников начинал в должности заместителя, сейчас – федеральный судья. И таких случаев очень много, в том числе у нас в департаменте.

Можно говорить, с одной стороны, о вертикальной мобильности, а с другой, - стабильности кадрового состава. Возникновение вакансии на государственной службе возможно в основном на младших должностях, где не так высока зарплата. Если, например, у нас работает ведущий специалист на зарплату в 20 тысяч рублей, а компания через дорогу предложит ему 30 тысяч, то он уйдет. Это жизнь, и деньги никто не отменял.

Добавлю, из кадрового резерва Алтайского края за период с июня 2018 года по настоящее время исключены в связи с назначением на должность гражданской службы в порядке должностного роста 131 человек. Из них 41 - по главной группе должностей, 90 - по ведущей группе должностей.

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- Получается, что, несмотря на проведение конкурсных процедур и оценку способностей кандидатов, список носит рекомендательный характер?

- Принятием и подписанием этого документа губернатор говорит нам и сигнализирует общественности, что он определился с резервистами, которые могут быть приглашены на должности государственно-гражданской службы, либо быть рекомендованы возглавить тот или иной муниципалитет. Но допустим в последнем случае, кандидат участвует в выборах главы МО на общих началах, никто ничего ему не гарантирует. Формирование резерва не равно возможности замещения должности, это, скорее, вероятность высокой степени.

- Доводилось ли вам сталкиваться с протестами на решение комиссии о невключении кандидата в список кадрового резерва?

- Да. Более того, у нас были жалобы в прокуратуру. Так, 1,5 года назад бывший сотрудник МВД проходил конкурсную процедуру и не был признан победителем. С его точки зрения, оказался нарушен порядок, кандидат все фиксировал на телефон. Но в ходе разбирательств действий комиссии никаких нарушений выявлено не было. Мы не боимся отстаивать интересы наших служащих в суде, и более того, умеем это делать.

- Какая пропорция в настоящее время сложилась между мужчинами и женщинами в органах исполнительной власти Алтайского края? Сколько составляет средний возраст госслужащих в регионе?

- Характеризуя демографический портрет государственных служащих Алтайского края, можно отметить тенденцию превалирования женщин (70,2%) над мужчинами (29,8%). Одновременно отмечается гендерная специфика в профессиональном расслоении: высокостатусные позиции чаще занимают мужчины (73,4%), нежели женщины (26,6%). При этом среди руководителей среднего звена следующее соотношение: мужчины - 40% и женщины – 60%. Эти цифры могут меняться каждый день, раз в неделю или месяц.

Самой многочисленной «прослойкой» среди государственных гражданских служащих Алтайского края является группа лиц 31-40 лет (35%), на втором месте - от 41-50 лет (29%), третье место поделили возрастные группы 51-60 лет (16%) и до 30 лет (16%). При этом старше 60 лет служащих насчитывается около 4%.

Пропорция между числом государственно-гражданских служащих и населением региона примерно сопоставима по всему СФО. Исключение составляет Республика Алтай, где чиновничий штат раздут, но это особенность национальных республик в целом, их традиций и менталитета.

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- Есть ли у вас данные статистики по средней зарплате госслужащих в Алтайском крае?

- Да, эти данные открытые. У нас средняя зарплата гражданских и муниципальных служащих в крае составляет порядка 42 тысяч рублей по состоянию на прошлый год. При этом наблюдается положительная динамика все последние годы. Так, в 2016 году эта величина составляла 38,9 тысяч рублей, а в 2017 – 39,7 тысяч рублей.

Можно и даже нужно заглянуть в день завтрашний. Есть устойчивые предположения, что на федеральном уровне в очередной раз будет принято положение о сокращении служащих. Сейчас готовится сокращение госслужащих на 15% в течение 2 лет. Мы к этому готовимся, подобное уже проходили раньше в 2008-2009 годах. Старались к каждому подходить индивидуально, мы помогали, но с некоторыми, как ни жаль, пришлось расставаться.

Даже в текущем году у нас по системе соцзащиты населения пошли значительные структурные изменения, и приличное количество государственно-гражданских служащих стали работать по единой сетке ЕТС. Для них это повлияло на статус, сохранение социальных гарантий. Старались подходить индивидуально, давая, где необходимо, доработать положенный срок до доплат, где-то шли изменения по горизонтали. В этом смысле министерство соцзащиты – большие молодцы, они очень грамотно и трепетно подошли к этой сложной работе и сделали ее грамотно. У нас не было ни одного обращения в суды, не было скандалов – где-то присутствовали убеждения, где-то реальная помощь.

Как ни крути, наш труд в основном интеллектуальный. Хотя у каждого работника есть должностной регламент, где прописан показатель эффективности.

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- Когда переходили на правительственную модель в январе 2017 года, губернатор Александр Карлин заявил, что изменение не повлечет за собой увеличение штата. Так ли это?

- Незначительное увеличение все же произошло. У нас просто пошло дробление ряда органов власти. Был, например, один руководитель, а стало два. Или заместители: было три – стало шесть. Рассчитывали на более эффективную работу в связи с подобным увеличением.

- Приходится сталкиваться с мнением, что многие, выбирая работу госслужащим, исходят из карьеристских соображений. Можете обозначить плюсы и минусы профессии, чего может достичь человек, находясь на этой службе?

- Мне легко говорить на эту тему. До прихода на государственную гражданскую службу я десять лет занимался бизнесом. Начнем с минусов. Есть такое понятие, как запреты и ограничения, которые неизбежно испытывает госслужащий. Он не может быть избран депутатом, зарабатывать дополнительные деньги (например, доходы от предпринимательской деятельности), запрещено иметь средства в зарубежных банках и т.д. Но при этом можно говорить об определенных гарантиях: заработная плата, социальное страхование, медицинское обслуживание (обязательная диспансеризация раз в год). Я не являюсь сторонником оценки госслужащего как винтика в едином организме системы. Я был и являюсь глубоким последовательным сторонником того, что на своем рабочем месте государственный гражданский служащий, какую бы он при этом не занимал должность, должен проявить свой интеллект, инициативу и, быть может, предложить свой оригинальный путь решения проблемы.

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… Кстати, буквально сегодня утром вернулся из двухдневной командировки в Москву. Были очень полезные и ответственные контакты с коллегами в АП РФ, Минтруде, Минсельхозе, плюс семинарское занятие с представителями большого количества регионов страны в Московском городском университете управления правительства Москвы.

И в различных вариантах обсуждалась тема кадрового резерва, развития ключевых управленческих компетенций и навыков личной эффективности служащих. Мы живем в едином пространстве, решаем адекватные проблемы и наш регион оценивается весьма неплохо. Что наглядно подтвердил и Совет по вопросам кадровой политики при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе, прошедший в июне текущего года у нас в регионе.