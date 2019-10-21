Эксперты объяснили, почему снижается зарплата в Алтайском крае

Новости 21.10.2019 15:20 629

Опубликованные недавно данные Алтайкрайстата показывают, что в регионе второй месяц подряд наблюдается снижение средней номинальной зарплаты. «Политсибру» попросил экспертов прокомментировать данную тенденцию.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей» Юрий Фриц объяснил снижение доходов ростом фискальной нагрузки и административного давления.

«Экономика в целом по стране стагнирует, нет развития. С чего зарплате расти? Никаких сюжетов в экономике не происходит, налоги растут, позитивных сигналов не заметно, в том числе, для бизнеса. Какую-то долю процента, может быть, и сезонность дает, но в целом это общая негативная тенденция в экономике. Измениться что-то может только если найдутся решительные люди в правительстве. Пока слишком консервативная политика проводится», - сказал Фриц.

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Отметим некоторую странность: если смотреть по месяцам, то зарплата падает, но если сравнить период январь-август 2019 с аналогичным периодом предыдущего года, то средняя зарплата покажет рост. Кандидат экономических наук, доцент финуниверсита при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг объяснил это прошедшими в прошлом году президентскими и губернаторскими выборами.

«Подкидывали временно, в части стимулирующей. Сейчас стимулировать неоткуда – денег не подкидывают. Пока, во всяком случае. Поэтому зарплата и снижается. Реально располагаемые доходы населения падают пятый год подряд, а федералы отчитались, что они растут. Но там свои тонкости – не учитываются расходы, которые постоянно увеличиваются, закредитованность населения. Но при рассмотрении вопроса под правильным углом все становится на свои места», - сообщил экономист.

По мнению Кронберга, общая причина снижения доходов заключается в том, что производство не растет. Какие-то предприятия закрываются, какие-то – увольняют работников, а где-то снижают зарплату. Также доцент отметил теневую составляющую экономики, добавив, что даже в этом секторе падают зарплаты, потому что покупательная способность населения снижается.

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Доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ Валерий Мищенко предложил вовсе отказаться от такого параметра, как средняя номинальная зарплата.