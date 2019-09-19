Средняя зарплата в Алтайском крае снизилась на 5%

Новости 19.09.2019 17:05 1880

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 5% по итогам июля и составила 27 612 рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат. Размер реальной зарплаты статистическим ведомством не указан, можно предположить, что она "просела" на еще большую величину.

Между тем за период с января по июль средние доходы жителей края выросли на 8,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Так, за семь месяцев текущего года зарплата в крае составила 26 728 рублей. Следует заметить, что в расчет берется именно начисленная зарплата (до вычета налога).

К слову, июльская инфляция в Алтайском крае составила 0,4% (за семь месяцев - 2,9%). Таким образом именно второй месяц лета на данный момент оказался наиболее неблагоприятным для населения региона: к снижению доходов добавился рост цен.

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Напомним, Алтайский край остается единственным регионом Сибири, где средняя зарплата не доходит до 30 тысяч рублей. Ранее в ходе соцопроса барнаульцы рассказали, что для достойной жизни доход одного жителя краевой столицы должен составлять не менее 58 тысяч рублей.

Вернемся к краевой статистике. Наибольшее падение доходов в июле фиксируется у работников, занятых в деятельности, связанной с областью культуры, спорта и организации развлечений. Снижение составило 31,3%. Почти на 30% упали доходы у работников сферы образования и у специалистов по изготовлению медицинских средств и материалов (почти 25%).

Несмотря на общую отрицательную тенденцию, некоторые профессии немного «прибавили» за второй месяц лета. На 29,5% выросли доходы у производителей электронного оборудования, на 18,2% поднялись зарплаты у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий, на 12,3% подросли доходы у специалистов, занятых в сфере международных и междугородных перевозок на железнодорожном транспорте.

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Напомним, что по итогам первого полугодия 2019 года средняя зарплата в крае составила 26 580 рублей. Рост зарплаты относительно аналогичного периода 2018 года - 8,8%. При этом за июнь средняя зарплата в регионе и вовсе оказалась 29 053 рублей (+4,5%).

Отметим, что всего в регионе официально занятыми по состоянию на 1 августа являлись 584 720 человек. Это число остается практически неизменным по сравнению с началом года (уменьшилось примерно на 1200 работников).

Согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (94 813 человек). Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 634 человек. В сфере образования трудятся 75 525 работника.