Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд

Новости 21.10.2019 12:50 794

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей. Между тем снижение доходов у жителей региона наблюдается второй месяц подряд. До этого, в июле, зарплата уменьшилась на 5%, информирует Алтайкрайстат. Тогда данная величина составляла 27 612 рублей.

Размер реальной зарплаты статистическим ведомством не указывается, но можно предположить, что она "просела" на еще большую величину. Наибольшее падение доходов в августе фиксируется у занятых на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (- 18,3%), производителей напитков (- 18,1%), рабочих, выпускающих электрическое оборудование (- 15,2%), научно-технических сотрудников (- 13,5%), а также риэлторов (- 12,5%).

Средняя зарплата в Алтайском крае снизилась на 5% Новости 19.09.2019 17:05 В расчет брались сведения о доходах 584 720 человек 3151

Между тем за период с января по август 2019 года средние доходы жителей края выросли на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Так, за восемь месяцев текущего года зарплата в крае составила 26 815 рублей. Следует заметить, что в расчет берется именно начисленная зарплата (до вычета налога).

Если брать абсолютные значения, то за январь-август наибольшие зарплаты зафиксированы у железнодорожников, занятых в сфере грузовых перевозок (51 500 рублей), финансистов и страховщиков (46 133 рубля), работников, выпускающих компьютеры, электронные и оптические изделия (44 849 рублей), а также сотрудников, осуществляющих пассажирские перевозки по железной дороге (40 719 рублей).

Аутсайдерами по зарплатам за восемь месяцев с начала года стали почтальоны и курьеры (17 195 рублей), автоперевозчики (17 451 рубля), занятые в гостиничном бизнесе и общепите (17 616 рублей), работники водного транспорта (17 787 рублей). Далее расположились работники, занятые операциями с недвижимым имуществом (18 234 рубля). Замыкают своеобразный анти-Топ производители одежды (19 112 рублей).

Зарплата 35 тысяч и инфляция 4%: каким видят Алтайский край власти к 2022 году Новости 10.10.2019 7:10 Прогноз представил министр экономического развития Павел Дитятев 1762

Отметим, что всего в регионе официально занятыми по состоянию на 1 сентября являлись 584 184 человек. По сравнению с началом года количество работников сократилось примерно на 1800 человек.

Согласно статистическим данным, больше всего в Алтайском крае занятых в сфере обрабатывающих производств (94 694 человек). Оптовой и розничной торговлей в регионе официально занимаются 78 632 человек. В сфере образования трудятся 75 325 работников.