Краевые власти оценили дальнейшие перспективы туркластера «Белокуриха-2»

Новости 14.08.2019 15:15 157

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подтвердил намерение властей развивать курортную площадку «Белокуриха-2». Об этом глава региона заявил на встрече со СМИ в ходе недавно завершившегося пресс-тура.

Виктор Томенко оценил ход развития строящегося курорта, высказал свое мнение о его перспективах и поделился планами дальнейшего развития проекта.

«Белокуриха-2» — это прекрасный пример, который демонстрирует эффективную работу системы государственно-частного партнерства. Якорный инвестор сформулировал свои соображения на уровне проектов и вышел с конкретным предложением к государству. Так, в 2011 году наряду с двумя другими туркластерами — «Барнаул горнозаводской город» и «Золотые ворота Алтая» — регион впервые вошел в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». Сегодня определенный путь по развитию «Белокурихи-2» пройден, и это прекрасно. В свое время были сложности со своевременной газификацией, кроме того не удалось в полном объеме привлечь частные инвестиции, но инвесторы есть, они работают, и проект развивается. Он успешно объединил бизнес, федеральные и региональные госструктуры и подрядчиков, отвечающих за строительство коммуникаций. Мы и дальше будем развивать «Белокуриху-2», поскольку здесь уже есть ряд объектов, а у инвесторов большие планы на будущее, - резюмировал губернатор.

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По словам представителей АО «Курорт Белокуриха», в настоящее время в компании активно готовятся к инвестфоруму, который откроет новый горнолыжный сезон. На сегодня полностью подготовлены три трассы на горе Глухариной, завершены работы по благоустройству территории вокруг комплекса «Мишина гора», обустроены дороги, строятся кафе.

Форум должен стать презентацией возможностей туризма через зимние виды спорта на новом курорте.

«Мы обсуждали идею данного мероприятия с главой компании Александром Бенгардтом. Правительство однозначно поддерживает его идею. На мой взгляд, «Белокуриха-2» содержит в себе прекрасные перспективы. Здесь есть люди, которые поставили целью своей жизнью профессионально разобраться в том, как работает и функционирует во всем мире сфера туризма и санаторно-курортных услуг. Они готовы реализовывать практические проекты», — прокомментировал губернатор.

В завершении Виктор Томенко рассказал, что регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». В их числе — проект «Белокуриха-2».

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Напомним, на курорте "Белокуриха-2" уже функционирует несколько гостиниц и ресторанов. На площадку зашли инвесторы из Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. Отметим, что в «Белокурихе-2» продолжается развитие туристического комплекса «Андреевская слобода». Туристы могут посетить купеческую усадьбу, винокурню, музей хлеба, кузницу, дом знахарки, трактир.

«Белокуриха-2» будет более современным кластером, чем «Белокуриха». Санатории будут располагаться очень близко к лесной и горной местности. Кластер будет закрыт для автомобилей. На территории курорта планируется запустить свой транспорт, с помощью которого туристы смогут передвигаться. Комплекс возводится в экологическом месте, где никогда не было хозяйственной деятельности, вблизи минерального родонового источника.