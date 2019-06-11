Депутаты Госдумы оценили перспективы Алтайского края в сфере туризма, спорта и молодежной политики

Новости 11.06.2019 17:40 81

В Белокурихе состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Депутаты подвели итоги трехдневного визита в Алтайский край. Особое внимание было уделено реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» и федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

По мнению участников встречи, регион по праву может рассчитывать на лидирующие позиции в туристической сфере. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы Михаил Дегтярев выделил субкластер Белокуриха-2, как один из самых перспективных туристических объектов в крае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил уверенность в том, что таких мест и точек притяжения на карте региона еще много. «В том числе мы говорим про сельский туризм, мы говорим про центральную и западную часть, где возможности наших озер, грязь. И в перспективе могли бы найти свое развитие», - подчеркнул глава региона.

Туристический поток в Алтайском крае оценивается по-разному, кто-то считает, что он превышает два миллиона, кто-то называет цифры скромнее. Но ясно одно – он имеет перспективы для роста. Нужно сосредоточиться на привлечении туристов. С каждым годом запросы туристов растут. И для того, чтобы их удовлетворять, нужны новые направления. Например, гастрономические, эко и сельские туры.

Советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова рассказала, что существует идея привести информационные туры из федеральных туроператоров, чтобы они посмотрели этот продукт: «С нашей точки знания он интересный, и новый для региона. И этот тот продукт, который может выстрелить в ближайшие пять лет и дать хорошее количество туристов».

На заседании отметили, нужно навести порядок и как можно скорее избавиться от нелегалов на туристическом рынке региона. Сегодня, по оценке специалистов, их доля во многом превышает тех, кто работает официально.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева согласна, что нелегальный туризм вредит репутации региона.

«Нелегальный туризм негативно влияет на формирование имиджа Алтая, как современного туристического центра с высоким качеством сервиса и сдерживает рост легального бизнеса», - подчеркнула она.

Четкого механизма борьбы с теневыми туроператорами пока нет, но вскоре он должен появится. В профильном комитете данный вопрос уже рассматривают. Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова обратила внимание, что сегодня ведется большая работа, не просто по частному внесению поправок в профильный 132-й закон, а по комплексному изменению подходов к этому или новому принимаемому закону.

Обсуждались в эти дни и перспективы развития физической культуры и спорта. Главная задача – вовлечь в занятия спортом как можно больше детей. В ближайшие годы в рамках национального проекта в каждом муниципалитете региона должны появится спортивные площадки. Есть в планах строительство крупных спортивных объектов. Например, в Бийске появится свой ледовый дворец. Депутаты Госдумы высоко оценили взаимодействие бизнеса и власти в развитии социальной инфраструктуры. За счет местных компаний в алтайских селах - в Дружбе и Бочкарях Целинного района – уже построены современные спортивные и социальные объекты, в планах открыть бассейн. Депутаты обещали помочь включить проект в федеральную программу.

Кроме того, на заседании выездного комитета депутаты обсудили киберспорт как социальное явление. 8 сентября в Барнауле будет проходить финал третьего турнира «Altai Open Cup». Такие крупные соревнования проводят не во всех регионах. Турнир уже имеет официальный статус, за участие в нем спортсменам присваивают спортивные разряды и призовые. В нем примут участие киберспортсмены из разных регионов Сибири.

Депутат ГД Александр Прокопьев рассказал об особенностях развития этого вида спорта, о том, что на федеральном уровне постоянно идут дискуссии в профессиональном сообществе и на парламентских слушаниях.