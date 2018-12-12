Власти выкупят участки рядом с Белокурихой-2 ради трассы до горнолыжной зоны

Новости 22.03.2019 12:40 678

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановления об изъятии земельных участков для строительства двух автомобильных дорог. Речь идет о маршрутах от Белокурихи-2 до горнолыжных комплексов – на горе Глухариная и горе Мишина.

В общей сложности планируется изъять несколько десятков участков. Вся недвижимость подлежит выкупу у владельцев. В ближайшее время будет проведена оценка недвижимости, затем состоятся переговоры с правообладателями.

Выплата возмещений будет идти за счет средств краевого бюджета. Очевидно, что счет пойдет как минимум на десятки млн рублей. Преимущественно речь идет о землях сельхозназначения.

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Напомним, проектирование автомобильной дороги от субкластера «Белокуриха-2» до горнолыжного комплекса на горе Мишина оценивалось в 7,5 млн рублей. По предварительным оценкам, само строительство трехсотметрового участка (включая пятидесятиметровый мост) может обойтись бюджету в 197 млн рублей. Дорога будет двухполосной, расчетная скорость движения автотранспорта — 60 км/ч.

Вторая дорога - до горнолыжного комплекса на горе Глухариная оценивается в 170 млн рублей. Протяженность будущей двухполосной дороги равняется 2,1 км. Материал покрытия - асфальтобетон.

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Отметим, горнолыжный комплекс "Мишина гора" заработал в январе 2018 года. Он включает в себя две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м. Также имеется тюбинговая трасса.